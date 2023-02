Calcio femminile, in Congo giocatrici aggrediscono l’arbitro/ Video: calci e pugni…

Calcio femminile in Congo, arbitro aggredito

Choc in Congo dopo una partita di calcio femminile: sei giocatrici del Daring Club Motema Pembe Bikira de Lubumbashi (DCMP), società congolese con base a Kinshasa, capitale del Paese, hanno aggredito l’arbitro. Le giocatrici, al 90’ hanno inseguito l’arbitro per alcuni metri e lo hanno picchiato. Il direttore di gara stava arbitrando una partita del massimo campionato femminile, quando le sei calciatrici lo hanno inseguito, circondato e poi picchiato con calci e pugni.

Le ragazze appartenenti alla prima squadra del DCMP hanno completamente perso la testa, così come lo staff tecnico seduto in panchina. Subito dopo lo scadere del match allo stadio Kibassa Maliba di Kinshasa, sia le giocatrici che alcuni membri dello staff si sono riversati in campo per aggredire il direttore di gara.

Le immagini shock

Come si vede nelle immagini pubblicate sui social network, che hanno fatto il giro del web, non appena l’arbitro decreta il triplice fischio, inizia a correre per scappare nel tunnel degli spogliatoi. Inizialmente a inseguirlo è solo il portiere ma poi altre cinque calciatrici si uniscono a lei. Una giocatrice si toglie anche una scarpa e lo colpisce. Ben presto, il direttore di gara si trova inseguito anche da altri membri dello staff del Motena. L’arbitro si ripara dietro la panchina, ma viene nuovamente raggiunto dalle calciatrici e da un uomo dello staff tecnico che lo colpisce ulteriormente.

Anche quando il direttore di gara prova a raggiungere il sottopassaggio per recarsi negli spogliatoi, la squadra continua l’inseguimento. Sugli spalti, si sentono chiaramente delle risate: nessuno, infatti, sembra particolarmente scosso da quanto avvenuto. Alla fine, un paio di addetti della sicurezza dello stadio cercano di mettere in salvo l’arbitro, trascinandolo sotto il tunnel che porta negli spogliatoi.

Il calcio femminile in Congo 🇨🇩😱 pic.twitter.com/D5aQx7o4Kf — Nunzio Marrazzo (@NunzioMarrazzo) February 16, 2023













