CALCIOMERCATO ATALANTA/ Duello con l’Inter per Davide Frattesi

In questi giorni di calciomercato invernale la dirigenza dell’Atalanta sta valutando le nuove mosse da attuare per mantenere competitivo l’organico a disposizione di mister Gasperini sia per l’immediato che per il prossimo futuro. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sassuolonews, i bergamaschi potrebbero essere presto protagonisti di un vero e proprio duello di mercato con l’Inter per accaparrarsi Davide Frattesi, di proprietà del Sassuolo.

Il ventiduenne nato a Roma è sotto contratto con i neroverdi per altre tre stagioni, ovvero fino al giugno del 2025 e nell’annata calcistica attualmente in corso ha sin qui collezionato 4 reti e 2 assist in 21 partite giocate in Serie A. A centrocampo Frattesi rimane dunque uno degli elementi più importanti per gli emiliani che quasi sicuramente non se ne priveranno entro la fine di questo mese di trattative, trattenendolo appunto almeno fino a giugno.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

In estate il calciomercato potrebbe però portare Frattesi all’Atalanta. Stando ai rumors l’intenzione dei bergamaschi sarebbe quella di battere la concorrenza dell’Inter offrendo i cartellini di Miranchuk, dato in partenza da almeno un paio di settimane, o di Kovaleko, ora in prestito allo Spezia, più un conguaglio economico. La strategia dei milanesi prevede invece l’inserimento nell’operazione di Lorenzo Pirola che si sta distinguendo nella difesa del Monza, dove si trova a titolo temporaneo.

