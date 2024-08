CALCIOMERCATO ATALANTA, PERCASSI CI PROVA PER LAZAR SAMARDZIC DELL’UDINESE

Il calciomercato Atalanta procede a rilento per via dello stallo creato dalla situazione di Teun Koopmeiners che ha paralizzato ogni trattativa e lo farà fino ad una decisione concreta dell’olandese e della Dea che stanno cercando di separarsi nel minor tempo possibile. L’ultima idea dei nerazzurri è quella di provare a prendere un altro centrocampista a prescindere da Koopmeiners così da avere più varietà possibile nel reparto offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. L’interesse è più che concreto ed il calciatore in questione è il serbo Lazar Samardzic che è ancora di proprietà dell’Udinese ma aspetta una chiamata importante per fare il tanto atteso salto di qualità.

Sul serbo c’è anche il Milan ma il calciomercato Atalanta sta provando a muoversi in modo tempestivo per beffare i rossoneri e portare a Bergamo un centrocampista dall’elevata qualità tecnica. Al momento c’è stato un importante sondaggio dell’Atalanta che ha anche parlato con l’agente di Samardzic per capire la fattibilità dell’operazione.

CALCIOMERCATO ATALANTA, O’ RILEY RIMANE LA PRIMA SCELTA PER SOSTITUIRE KOOPMEIERS

L’obiettivo della Dea è quello di arricchire la qualità del suo centrocampo che, senza Koopmeiners, andrà a perdere la fantasia già limitata della mediana a disposizione di Gasperini. Il piano dell’Atalanta, quindi, è quello di prendere due centrocampisti che possano anche convivere in campo ed è per questo che si continua a seguire il danese Matt O’ Riley di proprietà del Celtic.

L’Atalanta si è già presentata alla corte degli scozzesi con 27 milioni di euro ma ha trovato il rifiuto del Celtic che, secondo i media inglese, vorrebbe almeno 35 milioni con i bonus inclusi per lasciare partire il suo miglior calciatore in rosa. La certezza è che le idee di Gasperini e dell’Atalanta sono chiare anche se il campionato inizierà lunedì a Lecce e la squadra ancora non è stata completata.

