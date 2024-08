CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LE PAROLE DI PERCASSI SU KOOPMEINERS

In casa Atalanta prosegue il tormentone di calciomercato relativo all’addio di Teun Koopmeiners, inseguito dalla Juventus da ormai diverse settimane. Il centrocampista olandese vorrebbe dunque lasciare la Dea per trasferirsi in bianconero agli ordini del nuovo allenatore Thiago Motta, situazione che ha portato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini a non convocare il giocatore per la sfida, poi persa, di Supercoppa europea contro il Real Madrid.

Proprio a margine di questa partita, il presidente degli orobici Antonio Percassi, riguardo a Koopmeiners si è espresso in questo modo: “Noi siamo molto affezionati a Koopmeiners e stasera ci dispiace tantissimo che non sia qui a fare quello che ha sempre fatto. Un rapporto che si può ancora ricucire? Noi gli vogliamo molto bene, sappiamo cosa ci ha dato in questi anni e cosa ha ricevuto dall’Atalanta. A volte si può incappare nel percorso di questi ragazzi ancora giovani in qualche errore e questo ne è un esempio Koopmeiners è un giocatore molto importante a cui vogliamo bene e cui siamo molto affezionati.”

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, TOURE’ POTREBBE ANDARE IN INGHILTERRA

Non solo Koopmeiners tra i possibili giocatori in partenza dall’Atalanta per questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Un altro elemento che potrebbe salutare Bergamo è Bilal Touré, ventiduenne maliano che non è stato a sua volta convocato per la gara contro il Real Madrid. L’attaccante non pare aver convinto il tecnico Gasperini e per questo motivo si profila un trasferimento in Inghilterra per lui, finito infatti nel mirino del Bournemouth. Attenzione però alla concorrenza rappresentata pure da altre società visto che anche lo Stoccarda avrebbe manifestato un certo interesse nei confronti di Touré.