CALCIOMERCATO ATALANTA/ Mihaila in arrivo, Origi come alternativa per il futuro

CALCIOMERCATO ATALANTA: FATTA PER MIHAILA DAL PARMA

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi ufficialmente tra qualche ora e l’Atalanta sta cercando di sistemare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini in vista del prosieguo della stagione con gli ultimi movimenti in entrata ed in uscita. Nello specifico, nelle scorse ore i bergamaschi hanno praticamente completato l’acquisto di Valentin Mihaila dal Parma, ventunenne rumeno che potrebbe non rimanere a giocare con i Ducali fino a giugno.

L’affare dovrebbe fruttare agli emiliani oltre 10 milioni di euro e la formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto ed il suo acquisto aprirebbe le porte all’addio di Aleksej Miranchuk. Il russo è finito nel mirino della Lazio che lo vorrebbe prendere per 10 milioni di euro, 5 in meno rispetto a quanto chiesto dalla Dea. L’arrivo di Mihaila permette al tecnico Gasperini di avere un’altra soluzione offensiva non potendo affidarsi con continuità a Josip Ilicic, ancora affetto da problemi di salute.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

La sessione di calciomercato invernale è ancora aperta ma in casa Atalanta si pensa già alle mosse da effettuare per il prossimo futuro. Avendo preso Mihaila dal Parma, i nerazzurri si tutelano anche in vista della possibile partenza di Duvan Zapata in estate, magari in direzione Newcastle. Un altro nome caldo in questo senso rimane quello di Divock Origi, ventiseienne belga che potrebbe presto lasciare il Liverpool.

