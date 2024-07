Calciomercato Atalanta News/ Percassi su Koopmeiners: “La cessione non è nei programmi” (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA, PERCASSI GELA LA JUVENTUS

Il calciomercato Atalanta passa inevitabilmente da Teun Koopmeiners. Le voci sul futuro dell’olandese si susseguono da tempo: la Dea avrebbe rifiutato 50 milioni dal Napoli a gennaio, ma al tempo stesso ha promesso al giocatore che verrà ceduto alla Juventus nel caso arrivasse un’offerta congrua.

Mentre tutti organizzano il matrimonio in bianconero, Luca Percassi ha voluto “opporsi” comunicando che nei programmi del club non ci sia la cessione di Koopmeiners, reputato incedibile dall’amministratore delegato della società bergamasca. E ora cosa succederà? Semplice pretattica per alzare il prezzo oppure dichiarazioni di intenti? Si arriverà allo contro tra le parti?

Per le varie risposte ci vorrà tempo, l’unica cosa certa è che la Juventus non si è fatta scoraggiare dalla richiesta di 60/70 milioni di euro da parte dell’Atalanta. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri aspettano la cessione di Matias Soulé per provare l’affondo all’ex Az.

CALCIOMERCATO ATALANTA, QUATTRO OPERAZIONI CON IL CAGLIARI

Il calciomercato Atalanta ha visto l’asse Bergamo-Cagliari più caldo che mai. La tratta Orio al Serio-Elmas è stata protagonista di diversi scambi tra la società orobica e quella dei Quattro Mori. Il più importante a livello economico è stato il passaggio di Ibrahim Sulemana in nerazzurro per una cifra intorno ai 9 milioni di euro.

Chi vince ha fatto il passaggio inverso è stato Zortea, esterno reduce dal prestito al Frosinone, che passa a titolo definitivo al club sardo. A lui si aggiungeranno Piccoli e Adopo, entrambi in prestito con diritto di riscatto. Il primo ha giocato nella scorsa stagione al Lecce.











