CALCIOMERCATO ATALANTA/ Miranchuk e Piccoli verso il Genoa, Newcastle su Gosens

L’Atalanta in questa finestra di calciomercato non sembra essere una delle squadre particolarmente più attive nell’ottica di sistemare la rosa a disposizione per il resto della stagione. Ceduto Lovato al Cagliari ed aspettando l’ufficialità per Boga dal Sassuolo, i bergamaschi potrebbero presto ultimare dei nuovi movimenti in uscita da qui alla fine di gennaio così da sfoltire l’organico agli ordini di mister Gian Piero Gasperini.

Due calciatori che dovrebbero salutare i nerazzurri sono Aleksej Miranchuk e Roberto Piccoli: le indiscrezioni più recenti rivelano che entrambi dovrebbero trasferirsi al Genoa e l’annunicio dovrebbe arrivare già nella giornata di lunedì, ovvero aspettando l’esito della sfida in programma contro i Campioni d’Italia dell’Inter questa sera al Gewiss Stadium. I grifoni dovrebbero pagare 2 milioni di euro per il prestito del ventiseienne russo e pure il giovane italiano Roberto Piccoli si legherà ai liguri a titolo temporaneo.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

Intanto l’Atalanta deve anche guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni in questi frenetici giorni di calciomercato. Nelle ultime ore è infatti emersa l’indiscrezione riguardante l’interesse espresso dal Newcastle nei confronti di Robin Gosens: i bianconeri hanno cambiato proprietà in questi mesi ed ora possono contare su un’ampia disponibilità economica sia per acquistare giocatori che per garantire loro un ingaggio molto elevato che non tutte le società sarebbero in grado di coprire. La situazione potrebbe evolversi presto dato che lo stesso Gosens avrebbe dato l’ok per portare avanti la trattativa.

