CALCIOMERCATO ATALANTA/ Muriel verso l’addio, ecco Azmoun ma solo a parametro zero!

La sessione invenale di calciomercato comincerà ufficialmente con la giornata di domani, lunedì tre gennaio, ma intanto in casa Atalanta si lavora già da tempo per potenziare e migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Gasperini in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, il nodo principale da sciogliere in quel di Bergamo riguarda l’attacco dove preoccupare la volontà di lasciare espressa da Luis Muriel sebbene sia già pronta l’eventuale alternativa.

Il centravanti colombiano, soprattutto a causa dello scarso minutaggio riservatogli, vorrebbe dunque provare a vivere un’avventura altrove nonostante l’intenzione della Dea di trattenere ancora il trentenne esprimendo una valutazione non inferiore ai 25 milioni di euro. Una cifra questa che potrebbe spaventare diverse pretendenti senza nemmeno dimenticare la necessità di avere in rosa un’altra punta se si pensa pure all’infortunio rimediato da Zapata.

CALCIOMERCATO ATALANTA: AZMOUN AL POSTO DI MURIEL

Il calciomercato dell’Atalanta può dunque partire con il botto tramite un paio di movimenti importanti in zona offensiva. Se la partenza di Muriel dovesse realmente concretizzarsi nel prossimo periodo, i bergamaschi hanno nel mirino una valida alternativa, ovvero l’iraniano Sardan Azmoun, di proprietà dello Zenit di San Pietroburgo con cui il contratto scadrà nel giugno del 2022. Già accostanto con insistenza alla Roma in estate, il ventisettenne Azmoun potrebbe essere l’elemento utile da plasmare per il tecnico Gasperini.

