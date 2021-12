Boga all’Atalanta/ Calciomercato news, accordo col Sassuolo per 22 milioni + bonus!

Ancora non si è ufficialmente aperta la finestra di contrattazione di gennaio che già l’Atalanta ha piazzato il colpaccio, assicurandosi il cartellino di Jeremie Boga. L’esterno d’attacco classe 1997, al Sassuolo dal luglio del 2018 ( prima era di proprietà del Chelsea), con gennaio cambierà casacca e andrà a rimpinguare lo spogliatoio di Giampiero Gasperini, benchè pure non subito. Ricordiamo infatti che il giocatore è stato convocato dalla nazionale della Costa d’Avorio e dunque prenderà parte alla prossima Coppa d’Africa, che avrà inizio solo il prossimo 9 gennaio. Se la formazione dovesse andare fino in info, il giocatore 24enne rimerebbe indisponibile fino al 6 febbraio.

In ogni caso è certo un gran colpaccio per la squadra della Dea e già la dirigenza ha predisposto tutto concludere l’accordo. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che già nella giornata di domani il giocatore dovrebbe arrivare a Bergamo, dove sono già state predisposte le consuete visite mediche. Poi la firma e l’ufficialità dle passaggio di Jeremie Boga all’Atalanta.

JEREMIE BOGA ALL’ATALANTA: ACCORDO PER 22 MLN COL SASSUOLO

Davvero un gran colpo quello della società orobica, anche se il giocatore, come abbiano accennato, sarà a disposizione di Gasperini solo per febbraio. Guardando i numeri vediamo che l’esterno d’attacco, in uscita dal Sassuolo, in stagione non ha regalato grandi scintille, ma certo promette si ritrovarsi in nerazzurro. Per Boga contiamo solo 12 presenze in serie A per 673 minuti di gioco e appena tre assist vincenti forniti ai compagni.

Venendo al dettaglio dell’accordo va invece detto che per il cartellino dell’esterno di attacco, il club lombardo è pronto a versare nelle casse della società emiliana almeno 22 milioni di euro più eventuali bonus legati al rendimento del giocatore in nerazzurro. Una cifra importante anche per la Dea, che dimostra dunque di credere molto sul talento ivoriano, sempre nome caldo del mercato, e nei giorni scorsi cercato assiduamente anche dallo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi (che allenò il Sassuolo proprio dal 2018 al maggio del 2021 e dunque seguì da vicino il giocatore).

