CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Bologna su Ilicic, piace Bondo. Kovalenko verso Donetsk

Calciomercato Atalanta news, Bondo nel mirino e Kovalenko in uscita

In casa Atalanta i dirigenti stanno provando a sistemare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per la prossima stagione tramite alcune operazioni di calciomercato in entrata ed in uscita. Chi vorrebbe salutare Bergamo sembrerebbe essere Viktor Kovalenko, rientrato dal prestito della passata stagione allo Spezia e sotto contratto fino al giugno del 2025 nonostante non abbia mai trovato spazio in campo con i lombardi.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti conteso al Monza, Ceresoli via in prestito

Come riporta Il Giorno, Kovalenko potrebbe tornare in patria per vestire ancora una volta la maglia dello Shakhtar Donetsk, squadra da cui era stato prelevato dalla Dea nel 2021. I nerazzurri valutano poi il profilo di Warren Bondo del Nancy: monitorato anche dal Milan, il centrocampista diciottenne potrebbe diventare un giocatore dell’Atalanta se si riuscirà a trovare una formula che accontenti tutte le parti.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ufficiale Ederson e Lovato firma con la Salernitana

Calciomercato Atalanta news, il Bologna continua a seguire Ilicic

Da qui alla fine della sessione di calciomercato estivo l’Atalanta potrebbe salutare un giocatore molto amato dai tifosi, ovvero Josip Ilicic. Vittima di diversi problemi che ne hanno condizionato l’impiego in campo lo scorso anno, Ilicic piace molto al Bologna che vorrebbe rilanciarlo. Come spiegato da Calciomercato.com, lo stesso allenatore Sinisa Mihajlovic avrebbe contattato lo sloveno per convincerlo a sposare la causa dei Felsinei ricordando che sia De Silvestri che il direttore sportivo Di Vaio hanno già speso a loro volta parole d’elogio nei suoi confronti.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Caccia a Pinamonti e Ilicic rimane in bilico













© RIPRODUZIONE RISERVATA