CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ D’Amico si tiene stretto sia Hojlund che Boga

Calciomercato Atalanta news, il punto del direttore Marino

L’Atalanta sembra intenzionata a vivere una seconda parte di stagione migliorando quanto visto fino a novembre e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti del club stanno valutando quali mosse operare in questi giorni di calciomercato invernale. I nerazzurri devono anche guardarsi bene le spalle dai possibili assalti degli altri club nei confronti dei suoi giocatori come testimoniato dall’interesse di diverse squadre nei confronti di Rasmus Hojlund e Jeremie Boga.

Interpellato in esclusiva da DAZN prima della sfida poi vinta per 8 a 2 in casa contro la Salernitana, il direttore sportivo dei bergamaschi Tony D’Amico al riguardo ha spiegato, come riporta Calciomercato.com: “Più che una scommessa Hojlund è un grande investimento, fortemente voluto dalla società. In Italia pochi 2003 hanno il suo minutaggio, ha grandi margini di miglioramento e con Gasperini può diventare molto forte. Boga tolto dal mercato? Di voci ce ne sono molte in questo periodo, Jeremie ha caratteristiche uniche in questa rosa. Siamo convinti che può fare bene, deve rispondere presente quando viene chiamato in causa come sta facendo ultimamente”.

Calciomercato Atalanta news, Gollini lascia Firenze per Napoli

Chi non dovrebbe ritornare presto a vestire la maglia dell’Atalanta è Pierluigi Gollini, in procinto di cambiare squadra nel corso di questa finestra invernale di calciomercato. Rientrato dal prestito poco fortunato con il Tottenham, Gollini è passato alla Fiorentina a titolo temporaneo ad inizio stagione ma anche in viola non sembra trovare gli stimoli giusti, non avendo oltretutto convinto il tecnico Vincenzo Italiano che gli preferirebbe Pietro Terracciano.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, la dirigenza della Dea avrebbe dato il via libera perchè Gollini lasci i toscani e si trasferisca al Napoli in uno scambio di estremi difensori che coinvolge pure il Campione d’Europa Salvatore Sirigu, accostato a diverse società sia nel massimo campionato che in Serie B.

