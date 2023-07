Calciomercato Atalanta News/ Doppio colpo per Gasp: ecco Kolasinac e Bakker (6 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: DUE NUOVE FRECCE NERAZZURRE

Il calciomercato Atalanta muove pedine molto importanti. Il club bergamasco ha chiuso per l’acquisto di Mitchel Bakker dai tedeschi del Bayer Leverkusen. Il club di Percassi ha dovuto battere la concorrenza del Werder Brema, che sembrava avere in pugno il giocatore nelle scorse settimane. L’olandese, classe 2000, arriva a Bergamo a titolo definitivo: 10 i milioni di Euro nelle casse del Bayer Leverkusen. Per Bakker tempo di visite mediche e poi la firma sul contratto, che sarà di quattro anni.

ATALANTA, CALENDARIO SERIE A 2023-2024/ Tutte le giornate e le partite: ecco le date dei big-match (5 luglio)

Sead Kolasinac, invece, ha svolto le visite mediche presso la clinica della Madonnina. L’ex Marsiglia e Arsenal poi firmerà il contratto per diventare ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di mister Gasperini. Per il giocatore classe 1993 è previsto un contratto in nerazzurro di due anni più opzione per il terzo. Il calciatore bosniaco era in scadenza di contratto con il Marsiglia e ha raggiunto l’accordo con il club nerazzurro nelle scorse settimane.

Calciomercato Atalanta News/ Gasperini accoglie Kolasinac, obiettivo De Katelaere? (30 giugno 2023)

TRE BIG IN ATTESE DI OFFERTE UFFICIALI

Calciomercato Atalanta molto attivo anche sul fronte delle uscite. Per Rasmus Hojlund dovrebbe essere arrivata in queste ore l’offerta del Manchester United che, però, dovrà essere almeno di 60 milioni di Euro per essere presa in considerazione dal sodalizio bergamasco. Inter e Juventus, invece, seguono sempre con interesse Teun Koopmeiners insieme al Napoli che ha il sogno di strappare ai bergamaschi anche Giorgio Scalvini, primo nome sulla lista dei partenopei per sostituire Kim.

Sono queste le tre pedine che condizioneranno il mercato e la prossima stagione sportiva nerazzurra. Se resteranno tutti, ipotesi non facile, sarà una sessione di trattative da grande, altrimenti andranno valutate con attenzione le alternative. Sembra molto difficile comunque che adesso la Dea possa privarsi di tutti i suoi gioielli anche perché il bilancio è uno dei pochi davvero in ordine della Serie A.

Calciomercato Atalanta News/ A giorni il rinnovo di Gasperini, per la difesa piace Hien (8 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA