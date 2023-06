Calciomercato Atalanta News/ Gasperini accoglie Kolasinac, obiettivo De Katelaere? (30 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: IL BOSNIACO ALLE VISITE MEDICHE

Il calciomercato Atalanta è entrato nel vivo. Il nuovo jolly a disposizione di mister Gasperini si chiama, infatti, Sead Kolasinac. Un bel rinforzo per i bergamaschi visto che il trentenne mancino può giocare in due ruoli, centrale o esterno. L’Atalanta ha trovato l’accordo verbale con l’esperto bosniaco (nato in Germania), che in carriera è passato anche dall’Arsenal e dallo Schalke 04. Il giocatore arriverà a parametro zero dal Marsiglia e dovrebbe firmare due anni di contratto più un’opzione per un terzo. Reduce da una stagione da titolare in Francia, Kolasinac sarà a Bergamo la settimana prossima per le visite mediche.

Ma non sarà questo l’unico colpo dell’estate nerazzurra. Il nome caldo per la trequarti orobica è quello di Charles De Ketelaere. Il calciatore belga, reduce da una stagione deludente al Milan, è in uscita e in cerca di sistemazione per rilanciarsi a grandi livelli. Al momento quello dell’Atalanta è un semplice interesse ma si starebbe lavorando per un prestito con diritto di riscatto per regalare a Gasperini un’altra freccia da inserire nel proprio arco.

PER SCALVINI SARÀ ASTA

Calciomercato Atalanta che, intanto, si muove anche in uscita. Il Napoli, infatti, vuole Giorgio Scalvini per sostituire Kim, ormai prossimo al trasferimento al Bayern Monaco. Tra Aurelio De Laurentiis e Luca Percassi c’è già stato un incontro dove l’amministrato delegato dell’Atalanta ha ribadito la valutazione di 40 milioni di Euro del difensore. La cifra non dovrebbe spaventare un Napoli pronto a investire cifre importanti, magari trovando formule di prestito con obbligo di riscatto che consentano una dilazione nei pagamenti che non alteri gli equilibri di bilancio.

L’Atalanta, dal canto suo, non ha nessuna fretta visto che il Napoli non è l’unica opzione per il difensore classe 2003, cercato da diversi club europei, Juventus compresa.











