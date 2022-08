CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Il Tottenham riscatta Romero, futuro incerto per Ilicic

Calciomercato Atalanta news, riscattato Romero e resta in ballo Ilicic

I dirigenti dell’Atalanta stanno completando l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini in questi ultimissimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno preso atto in questo ore del riscatto da parte del Tottenham di Cristian Gabriel Romero, ventiquattrenne argentino che ha giocato a Bergamo nel 2020/2021 prima di passare in prestito ai londinesi di Antonio Conte nella stagione successiva.

Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, nelle casse della Dea i britannici verseranno la bellezza di 40 milioni di euro per il cartellino del sudamericano. Chi non sembra aver certezza del proprio futuro è invece lo sloveno Josip Ilicic, finito fuori squadra non avendo riconquistato la fiduca di allenatore e ambiente dopo i problemi psico-fisici patiti lo scorso anno. Inizialmente Ilicic sembrava essere vicino al Bologna che si è poi defilato in favore dell’Hellas Verona dove però i dirigenti non appaiono così convinti nel volere affondare il colpo valutando anzi anche altri profili.

Calciomercato Atalanta news, Sidibe e Vido in partenza da Bergamo

Oltre ad eventuali rinforzi in entrata, l’Atalanta si sta dunque dedicando anche a qualche cessione in questa fase finale della finestra di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore infatti, i bergamaschi starebbero trattando con il Cosenza per Alassane Sidibe, centrocampista ventenne da schierare sulla trequarti pronto a fare un po’ di esperienza in prestito con i rossoblu.

Un altro calciatore in procinto di salutare i nerazzurro è infine Luca Vido, attaccante venticinquenne vicinissimo a sposare la causa del Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto per ricoprire il ruolo di prima alternativa a Brunori nel corso della stagione appena cominciata.

