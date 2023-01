CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Malinovskyi va al Marsiglia, Scalvini non si muove

Calciomercato Atalanta news, accordo col Marsiglia per Malinovskyi

L’Atalanta si trova attualmente in settima posizione in classifica, ovvero a ridosso del primo posto utile per cercare di qualificarsi ad una competizione europea, e per confermarsi a questi se non a più alti livelli nella seconda parte della stagione appena cominciata, i dirigenti stanno lavorando in questa finestra di calciomercato invernale al fine di sistemare l’organico a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini.

Nello specifico, per quanto conerne le operazioni in uscita, secondo le indiscrezioni provenienti da Sky Sport nelle scorse ore i bergamaschi avrebbe raggiunto l’intesa con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento di Ruslan Malinovskyi. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e la cifra versata dai francesi nelle casse degli italiani sarà non inferiore ai 14 milioni di euro.

Calciomercato Atalanta news, anche Gasperini conferma l’operazione

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in campionato della diciassettesima giornata, mister Gasperini ha confermato il tutto spiegando: “C’è questa situazione di Ruslan Malinovskyi in trattativa per uscire, poi abbiamo recuperato tutti e la squadra è abbastanza al completo. Non c’è questa idea in questo momento di sostituirlo, è una trattativa che non so se va in porto ma esiste, il valore di Malinovskyi per me è stato importante, è stato sostituito con un giocatore come Lookman, Malinovskyi poteva giocare anche come centrocampista”.

Calciomercato Atalanta news, Scalvini non lascerà i nerazzurri a gennaio

Detto di Malinovskyi, c’è invece un altro calciatore dell’Atalanta che sembra destinato a non lasciare Bergamo in questa sessione invernale di calciomercato. Stiamo parlando di Giorgio Scalvini, difensore centrale diciannovenne di proprietà dei nerazzurri capace di giocare anche a centrocampo all’occorrenza finito nel mirino della Juventus. Come rivelato da Calciomercato.com, la Dea non si vuole privare del calciatore classe 2003 nemmeno per 40 milioni di euro e ragionerà sulla sua eventuale cessione in estate, contando anche sull’interesse espresso dall’Inter.











