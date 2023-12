Calciomercato Atalanta news/ Nuovo tentativo per Buongiorno? Adopo in uscita… (Oggi 26 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: QUERELLE DIFENSORE

Il calciomercato Atalanta ruota intorno a questioni estive rimaste irrisolte. Per settimane, infatti, la Dea aveva corteggiato un difensore centrale senza, però, trovare una soluzione plausibile. Quel ruolo è rimasto scoperto anche perché poi anche il presidente Maurizio Setti, per Isak Hien, aveva chiesto circa 18 milioni di Euro, mentre i bergamaschi erano arrivati “solamente” a 12, con la possibilità di arrivare a 15. Invece il Presidente dell’Hellas Verona ha deciso di non abdicare dalla propria decisione di chiedere gli stessi soldi di Buongiorno. Dunque l’Atalanta ha 25 milioni di euro da spendere per un difensore centrale. Un ritorno di fiamma per Buongiorno? Sicuramente ci sarà un tentativo bergamasco ma appare assai complicato che il capitano del Torino possa vestire la maglia nerazzurra in questa sessione di mercato.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: SCALVINI E KOOP NON SI MUOVONO DA BERGAMO

Il calciomercato Atalanta deve sciogliere anche un altro nodo, relativo alla questione centrocampista. Ndary Adopo finora non ha convinto e mister Gasperini vorrebbe un mediano che possa far rifiatare De Roon all’occorrenza. Vero che ci sono anche Pasalic e Koopmeiners che possono riempire quel buco, ma la sensazione è che ci possa essere una soluzione tampone per almeno sei mesi, salvo poi puntare al cambiamento a partire dal prossimo mese di giugno. Insomma, i due tavoli su cui giocare sono questi: un difensore intorno ai 25 milioni di euro più un centrocampista.

Il calciomercato Atalanta non dovrebbe subire grossi scossoni sul fronte uscite dove, invece, Teun Koopmeiners e Giorgio Scalvini sono i giocatori più richiesti della rosa di Gasperini, con molte squadre alla finestra già per gennaio. Ma l’Atalanta, a meno di clamorose sorprese e di offerte folli, ha deciso di rinviare il discorso alla prossima estate: non intende privarsi dei suoi gioielli a gennaio, in presenza di una classifica molto interessante.











