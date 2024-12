CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: PRIMA OFFERTA PER FRENDRUP

Nei giorni scorsi, parlando del calciomercato Atalanta, avevamo riportato di come il primo nome sulla lista dei papabili rinforzi per gennaio fosse quello di Morten Frendrup. Ebbene: stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, la Dea avrebbe anche recapitato la prima offerta al Genoa. Chiaramente l’Atalanta ha capito di poter concretamente puntare lo scudetto, e quindi potrebbe fare una sorta di all in: senza stravolgere ovviamente la rosa, ma provando a innestare quegli elementi in grado di allungarla e regalare più opzioni a Gian Piero Gasperini, che è anche vicino agli ottavi di Champions League e già ai quarti di Coppa Italia.

DIRETTA/ Lazio Atalanta (risultato finale 1-1): pareggia Brescianini! (Serie A, 28 dicembre 2024)

La società ha parlato chiaro: si acquisterà a gennaio solo in caso di occasioni, Frendrup potrebbe essere una di queste ma per il momento i 15 milioni messi sul piatto non sarebbero sufficienti, perché il Genoa ne chiede almeno 25. Bisognerà anche fare attenzione alla concorrenza del Milan, ma il centrocampista danese potrebbe vedere di buon occhio un trasferimento a Bergamo, sapendo che all’Atalanta di questi tempi il rendimento può impennarsi e ci si può togliere belle soddisfazioni. Sulla carta dunque si continua a trattare, potrebbe essere Frendrup il primo colpo di calciomercato di un’Atalanta che vuole sognare in grande e sublimare questo straordinario ciclo.

Formazioni Lazio Atalanta/ Quote: ancora molti dubbi (Serie A, 28 dicembre 2024)

IN ATTACCO TANTE OPZIONI

Proprio per le ambizioni immediate, il calciomercato Atalanta guarda anche alla possibilità di rinforzare l’attacco: qui forse qualche discorso è maggiormente legato a giugno, per esempio quelli che riguardano Joshua Zirkzee e Beto – l’ex Udinese oggi all’Everton – ma le occasioni invernali potrebbero arrivare. Se volessimo scommettere in questo momento, al di là dell’interesse per Federico Chiesa (ostacolo ingaggio, e una forte concorrenza) e Domenico Berardi in lotta per la promozione in Serie A con il Sassuolo, diremmo che a gennaio un acquisto concreto potrebbe essere quello di Daniel Maldini dal Monza.

Calciomercato Atalanta News/ Sulemana e Godfrey in uscita, Frendrup: duello col Milan (oggi 27 dicembre 2024)

Vero: i brianzoli sono ultimi in classifica e devono salvarsi, ma forse anche per questo tra qualche settimana potrebbero puntare su giocatori più esperti e poi bisogna sottolineare che l’esonero di Alessandro Nesta, in favore di Salvatore Bocchetti, potrebbe già aver tolto spazio al giovane. Maldini insomma potrebbe andare a fare la seconda linea nell’Atalanta: meno minuti magari, ma un ambiente che lo aiuterebbe non poco a farlo crescere e maturare. Del resto lo stesso Nesta aveva detto di lui che avesse ancora parecchie cose da imparare, a Monza potrebbe esserci aria di rivoluzione per provare a dare una scossa nella seconda parte della stagione e dunque aspettiamoci quantomeno che l’Atalanta vada oltre le solite fasi interlocutorie e di informazione, provando ad affondare il colpo.