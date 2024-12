CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, CONCORRENZA DEL MILAN PER FRENDRUP

Il calciomercato Atalanta ha portato spesso nuovi importanti elementi nell’organico di mister Gian Piero Gasperini e la dirigenza del club lombardo punta a non smentire questo aspetto anche in queste settimane. I bergamaschi stanno vivendo una stagione davvero entusiasmente ed al momento guidano la classifica della Serie A con quaranta punti, ricordando in ogni caso che l’Inter, a quota 37, deve ancora recuperare la partita interrotta contro la Fiorentina a causa dell’incidente capitato a Bove. Uno dei reparti in cui i nerazzurri potrebbero migliorarsi è il centrocampo dove l’obiettivo pare essere stato individuato in Morten Frendrup.

Ventitreenne danese di proprietà del Genoa, a cui è legato fino al giugno del 2028, il giocatore piace non solo alla Dea ma anche al Milan che lo starebbe seguendo con grande interesse. Secondo però il quotidiano Tuttosport, l’Atalanta potrebbe presto guardare altrove per la mediana dato che si sarebbe già fatta avanti con i liguri per sondare il terreno, ricevendo una risposta negativa. Il Genoa non avrebbe intenzione di privarsi di Frendrup già a gennaio ed a questo punto è facilmente ipotizzabile che il suo addio al Ferraris possa concretizzarsi soltanto davanti ad un’offerta irrinunciabile oppure dovendo fare i conti con la volontà dello stesso calciatore.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, GODFREY E SULEMANA IN PARTENZA

Il calciomercato Atalanta potrebbe virare soprattuto verso la cessione di quegli elementi che non hanno sin qui offerto un contributo concreto alla causa, cercando quindi una nuova destinazione dove provare a farsi valere con maggior continuità. In questa lista rientrano senz’altro i nomi di Benjamin Godfrey e Ibrahim Sulemana. Per quanto riguarda il primo si potrebbe anche ipotizzare un ritorno in Premier League visto l’interesse espresso nei suoi confronti da alcuni club del suo Paese. L’inglese sarebbe infatti finito nel mirino di Wolverhampton e del sorprendente Nottingham Forest.

Se da un lato il ventiseienne stia ponderando la possibilità di tornare a giocare nel campionato in cui è riuscito ad emergere con la maglia dell’Everton, più incerto appare il futuro per il ventunenne Sulemana. Dal suo approdo dal Cagliari in estate non è stato molto impiegato ma per ora non si registra l’interesse di alcuna squadra nei suoi confronti. Non è da escludere però che il ghanese possa anche decidere di ritagliarsi maggior spazio altrove e proprio il Cagliari potrebbe magari cercare di riavere il giocatore cresciuto anche nelle giovanili della Dea almeno fino a giugno per provare a risollevare la propria classifica.