CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, O’RILEY AL POSTO DI KOOPMEINERS

L’Atalanta è impegnata su più fronti in questi giorni di calciomercato estivo e c’è nello specifico un’imminente partenza che potrebbe portare ad un nuovo innesto nell’organico di mister Gian Piero Gasperini. Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, ventiseienne olandese che sta per lasciare appunto i nerazzurri per sposare la causa della Juventus, nonostante la richiesta per il suo cartellino.

Stando alle indiscrezioni più recenti infatti, l’Atalanta non vorrebbe affatto privarsi di Koopmeiners chiedendo infatti addirittura 60 milioni di euro per liberarlo nell’immediato. Secondo i rumors la Dea cederebbe per 50 milioni di euro e una volta ottenuto quel denaro potrebbe intensificare le trattative per aggiudicarsi Matt O’Riley, di proprietà del Celtic. Interpellato al riguardo da Sky Sport, il suo allenatore Brendan Rodgers ha spiegato: “Il comportamento e il rispetto dimostrato per tutto e per ciò che stiamo cercando di fare sono stati brillanti da parte sua. Se un club soddisferà la valutazione che il club pensa sia adeguata, allora potrà partire, questo può accadere.”

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, VISITE MEDICHE PER PUBILL

Nel frattempo l’Atalanta sta completando un’altra operazione di calciomercato in entrata con l’arrivo di Marc Pubill dall’Almeria. Fresco di medaglia d’oro con la Spagna alle Olimpiadi di Parigi 2024 avendo battuto in finale proprio i padroni di casa della Francia, Pubill è arrivato a Bergamo nella serata di ieri ed è atteso oggi per svolgere le visite mediche così da poter firmare il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri per un affare da 20 milioni di euro complessivi divisi tra 16 di parte fissa e 4 di bonus.