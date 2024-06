Calciomercato Atalanta News/ Oskarsson nel mirino, Saelemaekers è l’alternativa a Zaniolo (20 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, OCCHI SUL NUOVO HOJLUND

Il calciomercato Atalanta dovrà essere all’altezza della meravigliosa Europa League portata a casa nella finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. Per questo la società orobica starebbe pensando ad un colpo alla Hojlund che risponde al nome di Orri Oskarsson, reduce da una stagione da 15 gol a 19 anni con il Copenaghen.

Martin Erlic/ Calciomercato Atalanta: Gasp lo vuole ma il Monza prova il colpo del "Condor" (18 giugno 2024)

Il giovane centravanti è già nel giro della Nazionale islandese ed è stato protagonista nella scorsa annata di gol importanti come quello in finale di qualificazione alla Conference League contro i Randers oppure la tripletta contro il Breidablik nei preliminare di Champions. Insomma, un ragazzo che l’Europa sta pian piano conoscendo e che ora potrebbe diventare un ottimo elemento sia come vice Scamacca che come protagonista dalla panchina.

Calciomercato Atalanta/ Idea Zaniolo per la trequarti, fatta per il riscatto di De Ketelaere (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SAELEMAKAERS ALLA DE KETELAERE?

Il calciomercato Atalanta, dopo l’interessamento per Oskarsson e il riscatto di De Ketelaere, resta in zona offensiva con Alexis Saelemaekers. Nicolò Zaniolo sembrava vicino, ma la trattativa non è mai realmente decollata e dunque non è da escludere che l’Atalanta possa cambiare obiettivo, anche per un motivo prettamente economico. Per questo il nome del giocatore del Milan, ex Bologna, potrebbe essere più di una semplice idea.

Si guarda poi molto in casa Cagliari, sia a centrocampo che in difesa. Nella zona nevralgica del campo ecco il nome di Antoine Makoumbou, giocatore di quantità ma anche molta qualità e con un ottimo tiro da fuori che ha fatto le fortune dei rossoblu di Ranieri. Potrebbe diventare tranquillamente un ottimo ricambio di De Roon.

DIRETTA/ Roma Atalanta U18 (risultato finale 2-1): accorcia Baldo! (oggi 11 giugno 2024)

L’altro profilo che piace molto sempre dalla Sardegna è Alberto Dossena. Difensore, classe 1998, rientra tra i desideri di calciomercato dell’Atalanta come rinforzo in difesa. Su di lui però c’è fortissimo il Como, che darebbe al giocatore un ruolo decisamente più importante a livello di minutaglia. Nel caso non dovesse arrivare, Erlic del Sassuolo e Huijsen della Juventus (magari nella trattativa per Koopmeiners) sono le alternative pur sempre valide.











© RIPRODUZIONE RISERVATA