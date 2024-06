Calciomercato Atalanta/ Idea Zaniolo per la trequarti, fatta per il riscatto di De Ketelaere (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, DE KETELAERE RISCATTATO DAL MILAN

C’è tanto movimento nella zona di Bergamo per quello che riguarda il calciomercato Atalanta con i nerazzurri che stanno entrando nel vivo delle trattative per consegnare a Gasperini una rosa complete ed in grado di ripetere la grande stagione appena trascorsa. Il primo passo della nuova Atalanta, infatti, è arrivato nelle trattativa per il riscatto di Charles De Ketelaere con il Milan dove i bergamaschi sono riusciti ad assicurarsi la proprietà del cartellino del calciatore belga con una cifra intorno ai 22 milioni di euro. La conferma del belga rappresenta un importante passo fatto dalla dirigenza bergamasca che sembra voler confermare in blocco i calciatori che hanno centrato la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione e aggiungere pedine che possano dare più opzioni di scelta a Gasperini in vista delle numerose competizioni che l’Atalanta dovrà affrontare.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, FORTE L’INTERESSE PER ZANIOLO

Sulla trequarti, oltre al riscatto di De Ketelaere, l’Atalanta è alla ricerca di un altro nome che possa arricchire il reparto e dare più imprevedibilità alla fase offensiva gestita da Gasperini. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello dell’ex Roma Nicolò Zaniolo attualmente di proprietà del Galatasaray e reduce da una stagione in prestito alla corte di Unai Emery nell’Aston Villa. Il trequartista italiano non sta brillando da diverse stagione e, dopo l’addio alla Roma, sta faticando a ritrovare la giusta forma per poter sfruttare al meglio la sua esplosività e forza fisica. L’opzione, secondo Gianluca Di Marzio, è quella del prestito con il Galatasaray che vorrebbe liberarsi del cartellino e potrebbe chiedere un diritto/obbligo di riscatto in favore dei bergamaschi. Oltre all’Atalanta, però, sul calciatore è forte anche l’interesse della Fiorentina di Raffaele Palladino che è alla ricerca di un trequartista che possa svariare su tutto il fronte offensivo. La trattativa è molto complicata per via delle richieste del Galatasaray che vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore italiano ma il calciomercato Atalanta rimane nel vivo e pronto a stupire con i soliti acquisti mirati ed intelligenti.











