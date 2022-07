CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Pinamonti conteso al Monza, Ceresoli via in prestito

Calciomercato Atalanta news, Pinamonti preferirebbe il Monza

L’Atalanta è al lavoro in cerca di rinforzi utili da consegnare a mister Gasperini in vista della nuova stagione che sta per cominciare in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Il nome più caldo accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane per potenziare il reparto avanzato rimane quello di Andrea Pinamonti, centravanti di proprietà dell’Inter dove è tornato dopo l’annata vissuta in prestito ad Empoli.

I milanesi, per convincersi a lasciar partire Pinamonti, chiederebbero non meno di 20 milioni di euro ma l’ostacolo principale sarebbe rappresentato in questo momento dalla concorrenza del Monza. I brianzoli sono scatenati sul mercato e nonostante i rumors riguardanti Caprari del Verona, i biancorossi potrebbero non solo accontentare la richiesta interista ma garantire anche un posto da titolare al calciatore, cosa questa che non accadrebbe a Bergamo.

Calciomercato Atalanta news, Ceresoli in prestito al Mantova

Nel frattempo l’Atalanta ha completato un’operazione di calciomercato in uscita avendo ceduto in prestito Andrea Ceresoli al Mantova. Sul sito del club lombardo si può leggere: “Mantova 1911 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta Bergamasca Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Ceresoli. Terzino sinistro classe 2003, Andrea Ceresoli è cresciuto tra le fila della società bergamasca, collezionando con la Primavera 32 presenze, mettendo a segno 3 gol e 3 assist. Mantova 1911 rivolge ad Andrea Ceresoli un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa.”

