CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ufficiale Lookman, Cissé resta e la Juve vorrebbe Muriel

Calciomercato Atalanta news, il punto sull’attacco con Cissé e Muriel

In questa finestra estiva di calciomercato l’Atalanta sta rivedendo il proprio attacco tra obiettivi e assalti di altri club nei confronti dei suoi campioni. I nerazzurri avrebbero ormai messo nel mirino da alcune settimane Andrea Pinamonti dell’Inter ma la concorrenza del Sassuolo, oltre che della Salernitana e del Monza, e la richiesta da 20 milioni di euro per il suo cartellino hanno sin qui frenato l’operazione.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Miranchuk bloccato da Pinamonti, Lammers in partenza

I bergamaschi devono però fare i conti pure con l’interesse manifestato dalla Juventus per Luis Muriel, colombiano che farebbe al caso di mister Allegri vista la difficoltà nel riottonere Alvaro Morata dall’Atletico Madrid ed i problemi fisici patiti da Chiesa. Intanto i dirigenti della Dea, stando a Tuttosport, avrebbero respinto la proposta del Cagliari per Moustapha Cissè poichè non soddisfatti dalla formula del prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Miranchuk al Torino, duello con la Lazio per Parisi

Calciomercato Atalanta news, ufficiale l’arrivo di Ademola Lookman

L’Atalanta nel frattempo sta provando a sistemare il reparto avanzato ed in queste ore di calciomercato estivo ha reso ufficiale l’acquisto di Ademola Lookman dall’RB Lipsia, come si legge nella nota pubblicata sul sito del club: “Atalanta BC comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Ademola Lookman dal RB Leipzig. Nato a Wandsworth il 20 ottobre 1997, è un esterno d’attacco molto veloce e tecnico, abile nel dribbling e nell’attaccare la profondità, in grado di ricoprire più posizioni sul fronte offensivo.” Al Lipsia vanno 15 milioni di euro mentre il calciatore, secondo L’Eco di Bergamo, ha firmato un contratto valido per 4 anni.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ci siamo per Pinamonti ma la Juventus punta Luis Muriel

© RIPRODUZIONE RISERVATA