CALCIOMERCATO ATALANTA, BRUTTISSIMO INFORTUNIO PER GIANLUCA SCAMACCA

Ore di preoccupazione in casa Atalanta con i bergamaschi che hanno visto il loro attaccante di punta crollare sul terreno del Tardini di Parma dopo aver appoggiato male il ginocchio durante l’amichevole persa per 4 a 1 di ieri pomeriggio. Oggi Gianluca Scamacca si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio e l’esito è stato quello più temuto da Gasperini e i tifosi della Dea. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco e del legamento collaterale per Gianluca Scamacca che si dovrà operare in queste ore prima di un lungo stop che lo terrà lontano dai campi della Serie A per almeno 6 mesi.

A nove giorni dalla Supercoppa Europea contro il Real Madrid, questo infortunio fa crollare le certezze della Dea che dovrà tornare anche sul mercato per provare a colmare il buco lasciato da Scamacca nell’attacco a disposizione di Gian Piero Gasperini che dovrà fare a meno del suo bomber.

CALCIOMERCATO ATALANTA, AL VIA IL CASTING PER IL NUOVO ATTACCANTE

Adesso dovrà muoversi il calciomercato Atalanta alla ricerca di una nuova punta che possa essere utile alla causa e giocare una grande quantità di minuti da dividersi con le tante opzioni già presenti in rosa. Gasperini ha dimostrato di poter far giocare in quel ruolo anche De Ketelaere e Pasalic ma una punta di ruolo sarà fondamentale e porterà il calciomercato Atalanta a riattivarsi. L’opzione interna rimane quella della conferma di El Bilal Touré che sembrava vicino alla cessione ma potrebbe rimanere a Bergamo per provare ad imporsi anche in Serie A dopo la sfortunata stagione dello scorso anno.

Il preferito nel calciomercato, invece, sembrerebbe essere il classe 2004 Orri Oskarsson che è di proprietà del Copenaghen e potrebbe essere un’operazione in stile Hojlund anche se il Girona è fortemente interessato all’islandese. Dall’Italia, invece, rimbalzano forti i nomi di Tammy Abraham e Andrea Pinamonti che sono entrambi in uscita dalle rispettive squadre e potrebbero essere i nomi giusti per sostituire un attaccante di peso come Scamacca.