Calciomercato Atalanta/ Si tratta per Lirola: Gasperini blinda Gosens

Sono indiscrezioni di calciomercato in casa Atalanta, con la dirigenza della Dea che pare davvero scatenata in queste prime battute della finestra estiva. Dopo la trattativa, sempre bollente installata con il Milan per il profilo di Pobega (per cui sarebbero stati messi sul piatto 12 milioni di euro più bonus per i rossoneri), ecco che i bergamaschi sono pronti ad aprire un nuovo fronte per quanto riguarda gli arrivi, in direzione Firenze. Stando alle voci raccolte, pare che nel mirino di Gasperini vi sia ora Pol Lirola, terzino di proprietà della Fiorentina, ma di ritorno dal prestito di sei mesi al Marsiglia. Il giocatore infatti piace molto al tecnico bergamasco, ma pure all’Olympique, che avrebbe in mente di riportarlo in Francia questa estate, questa volta a titolo definitivo. Va pure detto che per il ruolo l’Atalanta sarebbe già a posto con Maehle e Hateboer, chissà però che l’affare con Lirola si possa comunque imbastire, magari sull’ipotesi di uno scambio.

CALCIOMERCATO ATALANTA, GOSENS RESTA MA..

E per un giocatore che potrebbe arrivare a Bergamo uno che invece non dovrebbe lasciare lo spogliatoio della Dea, ovvero Robin Gosens. Secondo le ultime voci di calciomercato per l’Atalanta, il profilo del terzino sinistro è parecchio cercato: dopo le ottime prove date anche con la nazionale tedesca durante Euro2020, il nerazzurro ha attirato le attenzioni della Juventus e del Barcellona, le quali, specie gli spagnoli, potrebbero davvero farsi avanti a brevissimo per il cartellino del giocatore (in scadenza di contratto con la Dea nel 2023). Per il momento la dirigenza atalantina e Gasperini sono intenzionati a trattenere il più possibile lo stesso Gosens, ma non si esclude che, a fronte di un’offerta mostre si possa fare un passo indietro. Siamo infatti solo al via della finestra estiva del calciomercato e tutto può ancora succedere.

