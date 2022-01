CALCIOMERCATO ATALANTA/ Ufficiale Boga, ag.Miranchuk: “Potrebbe restare”

CALCIOMERCATO ATALANTA: UFFICIALE JEREMIE BOGA

L’Atalanta è al centro di diverse voci di calciomercato in quest’ultima fase di gennaio ma si può dire che sia terminato un tormentone che aveva messo i bergamaschi sotto i riflettori, ovvero l’acquisto di Jeremie Boga. L’attaccante è stato annunciato in maniera ufficiale dai nerazzurri sul loro account Twitter nella serata di ieri nonostante la trattativa fosse stata conclusa già ad inizio mese. All’Atalanta Boga vestirà la maglia numero 10 precedentemente indossata dal Papu Gomez, ora al Siviglia.

Calciomercato Atalanta/ Il Newcastle insiste per avere Gosens subito, i dettagli

La formula del trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il Sassuolo ha salutato l’ormai ex calciatore neroverde con un post su Instagram in cui si può leggere: “Ci hai regalato emozioni e giocate straordinarie. Grazie e in bocca al lupo per la tua nuova avventura.”

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

Intanto c’è un altro calciatore offensivo che dovrebbe rimanere all’Atalanta nonostane i rumors che lo volevano in partenza entro la fine della finestra di calciomercato invernale. Stiamo parlando di Aleksej Miranchuk, per il quale si ipotizzava un ritorno in patria o anche semplicemente la rescissione del contratto per poi accasarsi altrove. Intervistato in esclusiva da Sport24.ru, il suo procuratore Mario Giuffrida ha confermato la possibilità che l’assistito rimanga a Bergamo. Le condizioni di salute di Ilicic tengono in apprensione l’Atalanta che trattenendo Miranchuk può dunque contare su un’alternativa offensiva.

ILICIC, TORNA LA DEPRESSIONE/ Gasperini: "Una giungla in testa". E i tifosi...

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Atalanta/ Bergamaschi pronti al duello con l'Inter per Frattesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA