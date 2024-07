Calciomercato Bologna/ Calafiori ha stregato Arteta. Offerta da 47 milioni dall’Arsenal (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, L’ARSENAL FA SUL SERIO E OFFRE 47 MILIONI PER CALAFIORI

Svolta clamorosa nel calciomercato Bologna con Riccardo Calafiori che è sulla bocca di tutti e piace particolarmente in Inghilterra dove sia il Chelsea che l’Arsenal hanno messo gli occhi su di lui per un possibile trasferimento. Il difensore italiano era stato bloccato dalla dirigenza bolognese prima di Euro2024 ma, dopo le prestazioni con l’Italia, si è messo in mostra ed ha stregato mezza Europa con la sua eleganza e fisicità.

Calciomercato Bologna news/ Visite mediche per Juan Miranda. A Sartori piace anche Prass (28 giugno 2024)

Come riportato dal Corriere dello Sport, al Bologna sarebbe arrivata una super offerta da 47 milioni da Londra sponda Arsenal con Arteta che vorrebbe averlo a tutti i costi ed è pronto a fare follie. Con quest’offerta, anche la posizione di Calafiori diventa incerta più che mai e fa traballare un Bologna che era convinto di trattenere il difensore italiano ma non può rifiutare una cifra così importante tenendo anche a mente che dovrà riconoscere il 40% al Basilea.

Calciomercato Bologna news/ Per Holm si chiude nelle prossime ore. Vicino anche Gosens (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, SI PUÓ SCATENARE UN’ASTA PER CALAFIORI

L’eventuale cessione di Riccardo Calafiori, però, potrebbe finanziare l’intero calciomercato Bologna con i rossoblù che stanno facendo di tutto per costruire una squadra competitiva da consegnare a Vincenzo Italiano nella prossima stagione. Guardando alla carriera di Calafiori, una squadra come l’Arsenal sarebbe perfetta per l’ex Roma che andrebbe a lavorare con un allenatore dai chiari principi di gioco che potrebbe nuovamente reinventarlo da terzino sinistro come già fatto con Kiwior, Timber e Ben White.

Calciomercato Milan News/ Il Manchester United piomba su Zirkzee: pagherà la clausola (24 giugno 2024)

Il Bologna ha 47 milioni di motivi per pensare alla cessione di Calafiori anche se potrebbe decidere di aspettare sperando che si scateni un’asta intorno al calciatore che, come già detto, piace tanto in Premier League e al Chelsea di Enzo Maresca. Niente è ancora deciso ma l’offerta arrivata da Londra sarà difficilmente rifiutabile con il Bologna che rischia di ritrovarsi 3/4 della difesa sostituiti per la prossima stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA