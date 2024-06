CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Tutti pazzi per Calafiori! Khephren Thuram, si tratta (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SEMPRE PIÙ CALAFIORI!

Il calciomercato della Juventus cerca l’accelerazione su alcuni elementi chiave che fanno parte delle richieste principali di Thiago Motta per iniziare il suo nuovo ciclo in bianconero. Una di esse è senza ombra di dubbio Riccardo Calafiori: l’accordo con il Bologna per il cartellino del difensore è ancora in fase di definizione, con i rossoblù che alzano il prezzo a causa del 40% della rivendita destinato al Basilea e delle numerose pretendenti interessate al difensore.

Calafiori piace a De Zerbi, appena accasatosi al Marsiglia e anche la Roma di De Rossi osserva la situazione. Tuttavia, la Juventus è in pole position per il classe 2002 e continua a lavorare sul trasferimento. Secondo Sacha Tavolieri, la Juve e il Bologna stanno finalizzando un accordo tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il Bologna considera ormai la sua partenza una formalità e sta cercando un sostituto in difesa, se la Juventus dovesse davvero alzare l’offerta la trattativa potrebbe arrivare finalmente a una chiusura.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PIANO PER KHEPHREN THURAM

Il calciomercato della Juventus sta anche accelerando sull’obiettivo Khepren Thuram. Considerando l’incertezza che sta avvolgendo la permanenza di Adrien Rabiot in bianconero, Giuntoli sta accelerando sul fratellino di Marcos, attaccante dell’Inter. Giuntoli ha ottenuto la disponibilità di Thuram Jr a trasferirsi a Torino, città in cui aveva vissuto da bambino quando il padre Lilian giocava nella Juventus. L’interesse del giovane centrocampista rafforza la posizione dei bianconeri, anche se non sono gli unici ad aver notato le qualità del 23enne e la possibilità di ottenere uno sconto dal Nizza, dato che il contratto di Thuram Jr scade nel 2025.

La Juventus mira a raggiungere presto un accordo di calciomercato sia con l’entourage del giocatore che con il Nizza. Il club francese parte da una richiesta di 25 milioni più bonus e spera in un’asta internazionale, ma vuole evitare di perdere Khephren a parametro zero nel 2025. Per questo, la Juventus, attraverso intermediari, spera di abbassare le richieste a 18-20 milioni con i bonus, oppure di inserire una contropartita come Moise Kean, il cui contratto scade anch’esso nel 2025 e che ha già avuto successo in Ligue 1 con 17 gol segnati per il PSG nella stagione 2020-21.











