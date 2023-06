Calciomercato Bologna News/ Aaron Martin può tornare di moda, probabile addio per Ferguson (8 giugno 2023)

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: TORNA DI MODA MARTIN?

Il calciomercato Bologna ci aveva già provato a gennaio, ora potrebbe tornare di moda il nome di Aaron Martin: terzino sinistro spagnolo, cresciuto nell’Espanyol ma poi affermatosi nel Mainz dove ha giocato per le ultime cinque stagioni, esclusa una breve parentesi (sei mesi) con ritorno in Spagna per vestire la maglia del Celta Vigo. Ecco, il Mainz: il club di Bundesliga era consapevole, lo scorso inverno, che Martin non avrebbe rinnovato il contratto e dunque avrebbe lasciato a zero qualche mese più tardi, ma nonostante questo ha rifiutato qualsiasi proposta di calciomercato pervenuta (ci aveva pensato anche il Torino).

Dunque oggi il laterale iberico è pronto a una nuova avventura: sarebbe un buon colpo per il Bologna, che vedrà partire Andrea Cambiaso (tornerà alla Juventus per fine prestito; potrebbe rientrare, ma bisognerà capirlo nelle prossime settimane) e dunque ha bisogno di un laterale basso di spinta. Da capire se il club felsineo intenda tornare sui propri passi; nel frattempo è anche aumentata la concorrenza, sulle tracce di Martin ci sarebbe anche il Genoa appena tornato in Serie A. Aspettiamo evoluzioni nella possibile trattativa, ma è possibile che il Bologna faccia comunque un pensiero all’ormai ex calciatore del Mainz.

FERGUSON PIACE IN PREMIER LEAGUE

Sul fronte uscite invece il calciomercato Bologna deve affrontare due situazioni spinose: una riguarda Riccardo Orsolini che, reduce da un’ottima stagione, ha chiaramente attirato le attenzioni di parecchie squadre. Tra queste anche la Juventus, che lo aveva già acquistato giovanissimo ma poi aveva scelto di mandarlo altrove; oggi invece i bianconeri potrebbero ricomprarlo per confermarlo nella rosa, l’agente di Orsolini si siederà al tavolo per trattare il rinnovo con il Bologna ma è chiaro che un’offerta di una certa portata potrebbe aprire alla cessione per un calciatore che sembra ormai pronto a fare il salto di qualità.

Stesso scenario per Lewis Ferguson: lo scozzese ha iniziato l’anno in punta di piedi ma poi si è affermato come un trequartista solido e affidabile nello scacchiere tattico di Thiago Motta. Il club rossoblu ha tutte le intenzioni di confermarlo nella rosa, ma dall’Inghilterra ci sarebbero già richieste concrete: la sensazione è che per il cartellino di Ferguson possano arrivare 10-15 milioni di euro, in questo caso il Bologna si vedrebbe quasi costretto a vendere. Situazione molto simile quella di Jerdy Schouten, che sarebbe anche in una lista di desiderata della Lazio per il ruolo di regista di centrocampo. Certo il brillante campionato giocato dai felsinei porterà qualche uscita dolorosa…











