La dirigenza del Bologna si sta muovendo parecchio in questa finestra estiva di calciomercato al fine di garantire al nuovo allenatore Vincenzo Italiano una rosa all’altezza delle aspettativa specialmente dopo i grandi risultati ottenuti lo scorso anno sotto la guida di Thiago Motta, passato alla Juventus. Per questa ragione, i felsinei starebbero avviando i contatti con il Lilla per trattare il possibile approdo di Alexsandro nel campionato italiano anche se i problemi non mancano.

Sotto contratto con i transalpini fino al giugno del 2028, il venticinquenne nato a Rio de Janeiro, sotto lo sguardo del direttore dell’area tecnica rossoblu Giovanni Sartori, si è distinto nella sfida vinta contro il Fenerbahce che ha garantito al Lille il passaggio del turno elimando la nuova squadra di mister Mourinho. La fase preliminare della Champions League proseguirà fino al 28 di agosto ed il Bologna dovrà quindi decidere di accelerare se vorrà aggiudicarsi o meno il calciatore ragionando anche sul suo impiego nel torneo continentale durante la stagione o se sarà invece il caso di virare su altri profili.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, LE PAROLE DI ERLIC

Aspettando di conoscere quale sarà la decisione presa dai dirigenti riguardo ad Alexsandro, il Bologna nelle scorse ore ha ufficializzato l’acquisto di un altro elemento per questo calciomercato estivo, ovvero Martin Erlic. Il croato arrivato dal Sassuolo ha spiegato: “E’ successo tutto in tempo breve. Appena ho saputo della possibilita’ del Bologna non ci ho pensato tanto. È il sogno di ogni giocatore la Champions League, cerchero’ di dare il massimo e di aiutare la squadra. Italiano propone un calcio bello, verticale e tiene tutti i giocatori molto svegli. Tutti possono giocare. Tutti hanno la possibilita’ di farsi valere. Sia Italiano, sia Thiago Motta propongono un calcio moderno.”