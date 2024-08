CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, IL PUNTO SU LOGAN COSTA

Il calciomercato pare essere entrato nel vivo in questa finestra estiva e tra le varie squadre al lavoro per sistemare il proprio organico c’è anche il Bologna. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, gli emiliani avrebbero messo nel mirino Logan Costa del Tolosa così da completare il proprio reparto arretrato e consegnare a mister Italiano un nuovo difensore centrale su cui puntare nella stagione che sta cominciando ufficialmente in questi giorni.

Ventitreenne con un contratto che lo lega ai biancomalva fino al giugno del 2026, Costa ha collezionato 4 reti il 57 apparizioni complessive con la maglia del Tolosa dal 2021, ovvero quando è stato promosso dalla formazione 2 dei francesi. Stando ai rumors, il Bologna avrebbe già trovato l’intesa con il calciatore ed il suo entourage per il trasferimento al Dall’Ara ma resta da convincere il Tolosa, intenzionato a lasciarlo partire per una cifra che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, PALLADINO NON MOLLA AMRABAT

Una delle zone del campo in cui il Bologna vorrebbe sistemare l’organico in questi giorni di calciomercato estivo è quella del centrocampo. Secondo i rumors delle ultime ore, anche i Felsinei starebbero monitorando con grande interesse il profilo di Sofyan Amrabat, di proprietà della Fiorentina che però non sembra intenzionata a lasciarlo partire, almeno a detta del suo allenatore. A margine dell’amichevole col Friburgo, il tecnico dei toscani Raffaele Palladino al riguardo ha spiegato:

“Con lui è nato un grande rapporto perché non lo conoscevo come uomo. Ho conosciuto un grande uomo e mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato perciò l’ho buttato in campo ed ha fatto una buona prova. Vedremo quello che succederà ma io sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo tutto l’anno.” Nelle idee dei dirigenti rossoblu non mancano però le alternative rappresentate da Kristian Thorstvedt del Sassuolo, Mandela Keita dell’Anversa e Cameron Puertas, sotto contratto con l’Union Saint-Gilloise.

