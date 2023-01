CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS/ Fares aspetta, sondato Frabotta e Vignato può partire

Calciomercato Bologna news, Fares aspetta una chiamata dei rossoblu

Il Bologna vuole cercare di migliorarsi nel corso della seconda parte della stagione e per ottenere questo obiettivo la dirigenza sta lavorando in questi giorni di calciomercato invernale al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Thiago Motta che ieri in conferenza stampa ha dichiarato: “Se ho parlato col presidente Saputo? La società sa dove può migliorare e stiamo cercando di calcare la strada che abbiamo già condiviso. Io sono felice lo stesso aldilà del mercato che spero finisca il prima possibile così da concentrarci al 100% su quello che vogliamo ottenere”.

Secondo le indiscrezioni più recenti, l’algerino Mohamed Fares starebbe aspettando una chiamata da parte del club felsineo per lasciare la Lazio dove non sembra destinato a trovare spazio pur avendo appena recuperato dal brutto infortunio patito ad un ginocchio che lo ha costretto ad un lungo stop. Al momento però non si registra più di un sondaggio per l’esterno da parte degli emiliani.

Calciomercato Bologna news, sondato anche Gianluca Frabotta

Il Bologna avrebbe inoltre effettuato un sondaggio pure per un altro calciatore in questa finestra invernale di calciomercato. Forse non convinti dal profilo di Fares, i rossoblu avrebbero chiesto informazioni anche per Gianluca Frabotta, esterno mancino di proprietà della Juventus ed attualmente in prestito al Frosinone. I ciociari sono però decisamente restii a lasciar partire un elemento come Frabotta volendo piuttosto trattenerlo per continuare a sognare la Serie A.

Calciomercato Bologna news, il rinnovo sembra lontano per Vignato

Chi potrebbe invece lasciare il Bologna in fase di calciomercato nel prossimo futuro è Emanuel Vignato. Stando a quanto rivelato dal Resto del Carlino, il centrocampista classe 2000 avrebbe comunicato alla dirigenza bolognese di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione. Sulle tracce di Vignato si registra il forte interesse della Sampdoria che però potrebbe non essere una destinazione gradita per il giocatore che starebbe rifiutando le proposte di alcuni club della Serie B vista la difficile situazione vissuta dai blucerchiati, a rischio retrocessione.

