CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS/ Idea Quagliarella, concorrenza della SPAL per Nainggolan

Il Cagliari vuole risollevare le sorti della sua stagione e per concludere il campionato al più alto posto in classifica i dirigenti si stanno muovendo in cerca di rinforzi utili nel corso di questa finestra invernale di calciomercato. L’arrivo in panchina di Claudio Ranieri, di ritorno dopo l’esperienza vissuta alla fine degli anni ottanta, sta rilanciando i sardi che hanno però bisogno di uomini in grado di fare la differenza e, secondo quanto rivelato da L’Unione Sarda, il tecnico avrebbe suggerito il profilo di Fabio Quagliarella.

Il napoletano, che compirà quarant’anni il prossimo 31 di gennaio, è già stato allenato da Ranieri in passato ed alla Sampdoria non sta trovando spazio nonostante le tante difficoltà incontrate dai liguri nel corso della stagione. Il Cagliari potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per l’attaccante che potrebbe dunque tentare di centrare la promozione con i rossoblu prima di chiudere la carriera.

Il Cagliari non sta puntando soltanto ad un giocatore di altisismo livello come Quagliarella in queste settimane di calciomercato. I sardi vorrebbero infatti riabbracciare ancora una volta il belga Radja Nainggolan, lincenziato a fine 2022 dall’Anversa a causa dei consueti problemi disciplinari che lo hanno quasi sempre accompagnato nel corso della sua carriera. Tuttavia, sulle tracce del centrocampista ci potrebbe essere pure la SPAL.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in campionato, il tecnico degli Estensi Daniele De Rossi riguardo all’ex compagno ai tempi della Roma ha dichiarato: “Non lo sento da tanto, se ne devono occupare il presidente e il direttore sportivo. Io ora devo solo pensare ai ragazzi che ho già nello spogliatoio. Per quello che ricordo io Radja è un giocatore che non c’entra niente con la Serie B. Si tratta di un calciatore unico, forte e senza squadra. E io giocatori forti e senza squadra li vorrei sempre. Lui però si porta dietro anche tanti altri discorsi che potrebbero spaventare qualcuno, ma a me no. Ha un cuore gigante. Mi piacerebbe avere Nainggolan nella mia squadra. È forte e mi fido di lui.”

