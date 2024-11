DIRETTA UDINESE CAGLIARI PRIMAVERA, SARDI FAVORITI

L’Udinese, disastrosa in questo inizio di Campionato Primavera, ospita il Cagliari per la diretta Udinese Cagliari Primavera, valevole per la tredicesima giornata. I friulani nelle prime 12 giornate hanno raccolto appena 6 punti, frutto di appena due vittorie contro il Verona e contro la Sampdoria fanalino di coda. Per il resto dieci sconfitte, condite dall’infausto record di 38 reti subite, che fanno dell’Udinese la peggior difesa del campionato.

Il Cagliari dal canto suo sta disputando un torneo senza infamia e senza lode. I sardi navigano a vista a metà classifica, lontani dalle zone più nobili della classifica ma anche dalla pericolosa zona play out. Fiore all’occhiello della stagione la vittoria casalinga contro il Sassuolo capolista, unica sconfitta inferta ai neroverdi in questa stagione.

DIRETTA UDINESE CAGLIARI PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Il diretta Torino Cagliari Primavera sarà come sempre disponibile su Sportitalia, che detiene i diritti del Campionato Primavera. La partita sarà trasmessa venerdì 29 novembre alle ore 11 sul canale 60 del digitale terrestre, oltre che in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia e tramite l’app dedicata.

UDINESE CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Udinese Cagliari Primavera i friulani dovrebbero scendere in campo con il consueto 5-3-2. Tra i pali si prevede la presenza di Cassin, con Bozza e Marello sulle fasce e il trio centrale formata da Polvar, Del Pino e Guessand. A centrocampo spazio a Pijicic al posto di Conti squalificato, con Di Leva e De Crescenzo, mentre il duo d’attacco dovrebbe includere Bonin e Pizarro.

Il Cagliari, invece, dovrebbe adottare un 4-3-1-2. In porta probabile conferma per Iliev, difesa composta da Arba, Cogoni, Soldati Lopez e Marini. A centrocampo, Malfitano, Liteta e Marcolini agiranno dietro il gioiellino dei sardi Jacopo Simonetta, posizionato alle spalle di Vinciguerra e Bolzan, che guideranno l’attacco