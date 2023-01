CALCIOMERCATO CHELSEA NEWS/ Il punto su Zakaria, Lukaku, Kanté ed Enzo Fernandez

Calciomercato Chelsea news: futuro italiano per Zakaria e Lukaku

I tifosi del Chelsea stanno vivendo un’Epifania decisamente triste a causa della notizia della scomparsa di un grande ex come Gianluca Vialli ma nel frattempo i dirigenti continuano a lavorare sul calciomercato al fine di mantenere altamente competitivo l’organico a disposizione di mister Potter. Guardando all’Italia però, ci sono due nomi in particolare che riguardano anche i club italiani ovvero Denis Zakaria e Romelu Lukaku.

Per quanto riguarda il centrocampista, la sconfitta contro il Manchester City non ha cancellato l’ottima prestazione offerta in campo e bisogna ricordare che se vorranno riscattarlo dalla Juventus allora i Blues dovranno pagare 28 milioni di euro, più eventuali 5 di bonus al raggiungimento di determinati traguardi, da pagare in tre rate. Chi non dovrebbe invece tornare a Londra nell’immediato futuro è Romelu Lukaku che nella recente intervista rilasciata a Sky Sport ha accennato alla volontà di continuare a giocare all’Inter magari ripetendo la formula del prestito, a cifre più contenute, raggiunta la scorsa estate.

Calciomercato Chelsea news, la situazione di Kanté ed Enzo Fernandez

I rumors riguardanti il possibile passaggio di Enzo Fernandez al Chelsea per ben 127 milioni di euro ha senz’altro acceso la finestra di calciomercato invernale cominciata da qualche giorno. Tuttavia, secondo quanto emerso più recentemente, il Benfica sarebbe uscito allo scoperto tramite l’allenatore del Benfica, il tecnico Roger Schmidt, che in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno col Portimonense ha spiegato: “Quello che sta facendo quel club per cercare di ingaggiare Enzo è una mancanza di rispetto nei confronti del Benfica. Cercano di far impazzire il giocatore, fingono di rompere la clausola e poi dicono di voler trattare. Penso che non sia questo il modo per avere buoni rapporti tra due club. Enzo è un bravissimo ragazzo e un giocatore fantastico, ci piace molto e vogliamo che resti. È un campione del mondo e ci sono molti soldi sul tavolo. Un giocatore può confondersi quando ci pensa e credo che sia una situazione che tutti capiscono”.

Intanto il Chelsea guada anche in casa propria con l’obiettivo di prolungare il contratto di N’Golo Kanté, in scadenza a giugno 2023 e dunque al termine dell’annata calcistica in corso. Il centrocampista francese non ha potuto disputare la prima parte della stagione a causa di un infortunio complicato da risolvere ma i londinesi vorrebbero, come spiega Sky Sport, prolungare il rapporto fino al giugno del 2026 così da allontanare le voci che lo vorrebbero al Barcellona.











