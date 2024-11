VIDEO CHELSEA ARSENAL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stamford Bridge le compagini di Chelsea ed Arsenal si annullano nella ripresa pareggiando per 1 a 1 come vedremo nelle immagini del video Chelsea Arsenal con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Blues cercano immediatamente di prendere in mano le redini dell’incontro proiettandosi pericolosamente in area avversaria con una conclusione insidiosa di Palmer parata in corner da Raya già al 3′.

I minuti passano e per poco gli uomini di mister Maresca non capitalizzano con Malo Gusto di testa al 24′. I Gunners rispondono andando al tiro con Gabrile Martinelli al 27′ e vedendosi anche annullare un gol ad Havertz per la posizione di fuorigioco segnalata dal VAR al 32′. Nel secondo tempo la storia del match pare ripetersi con i blu che falliscono un’altra chance con Fofana al 53′ e protestano al 55′ quando il direttore di gara, a loro giudizio, non assegna un rigore per un fallo commesso nei confronti di Malo Gusto.

I biancorossi spezzano invece l’equilibrio segnando il gol del vantaggio al 60′ per merito di Gabriel Martinelli, sfruttando l’assist offertogli da Odegaard. Nel finale è Pedro Neto a ripristinare la parità firmado la rete decisiva al 70′ con una conclusione da fuori area dopo aver raccolto il passaggio di Enzo Fernandez. Niente da fare per l’eventuale sorpasso con Jackson, a cui viene annullato un gol per fuorigioco al 75′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Michael Oliver ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Colwill al 21′, Neto al 33′, Madueke al 45’+1′ e Cucurella all’80’ da un lato, White al 39′ dall’altro. Il punto guadagnato quest’oggi consente sia al Chelsea che all’Arsenal di portarsi a quota 19 nella classifica della Premier League 2024/2025.

