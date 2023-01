CALCIOMERCATO CITTADELLA NEWS/ Ufficiale l’arrivo di Maistrello dal Renate

Calciomercato Cittadella news, ufficiale l’acquisto di Maistrello

Il Cittadella sembra essere una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato invernale se si pensa anche all’annuncio ufficiale dell’acquisto di Tommy Maistrello dal Renate. La Lega di Serie B ha infatti rivelato il deposito del contratto dell’attaccante ventinovenne proprio nella giornata odierna.

Diretta/ Como Cittadella (risultato finale 2-0): Mancuso chiude i conti!

Nelle scorse ore Maistrello aveva salutato i tifosi del Renate con un post su Instagram che recitava: “È stato un bellissimo cammino, con alcune insidie e dei momenti no ma è proprio lì che capisci che hai affianco dei fratelli e non dei semplici colleghi di lavoro. Sono stati due anni e mezzo pazzeschi e abbiamo fatto vedere al mondo cose eccezionali e se oggi ho l’opportunità di provare a fare qualcosa di più grande molto del merito è vostro! Vi porterò sempre nel cuore Grazie. #TM8”

Diretta/ Cittadella Sudtirol (risultato finale 0-2): gara decisa nel primo tempo!

Calciomercato Cittadella news, Salvi parla del suo ritorno

Nel frattempo il Cittadella in questi giorni di calciomercato invernale ha rimesso le mani su Alessandro Salvi, trentaquattrenne con un passato in granata tra il 2015 ed il 2018. Intervistato da Il Mattino di Padova, il difensore nato a Bergamo e proveniente dall’Ascoli ha spiegato, come riporta Trivenetogoal.it: “Chiudere la carriera qui? L’idea è quella: non sono più un giocatore di “primo pelo” e ho voglia di fermarmi, tanto più che ho comprato casa a Cittadella tre anni fa. Rischio-retrocessione? La classifica è l’ultima cosa che ho guardato, perché è talmente corta da consentirti di realizzare ancora grandi cose: quando è emersa questa opportunità l’ho colta al volo”.

Diretta/ Benevento Cittadella (risultato finale 1-0): Manfredini salva le Streghe!

“I tifosi? È normale che non siano soddisfatti venendo da annate come le ultime, tutte molto importanti, ma stagioni meno felici ci stanno e, comunque, c’è ancora mezzo campionato davanti. Spero che il mio arrivo possa aumentare l’attenzione in determinati momenti della partita: credo di poter dare una mano sotto a tanti aspetti, rispetto alla mia prima esperienza in granata ritengo di poter dare qualche consiglio ai compagni. Dopodiché, credo che il mercato porterà anche altri innesti, per provare a dare una svolta in un periodo difficile”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA