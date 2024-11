DIRETTA CITTADELLA JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

A distanza di quattro anni torna a giocarsi la diretta di Cittadella Juve Stabia, perciò sarà interessante vedere a che punto era arrivata questa rivalità nella nostra classica rubrica dei testa a testa dal punto di vista storico, dove osserveremo e confronteremo i precedenti delle due formazioni in cerca della favorita della rivalità. Abbiamo in totale la bellezza di sei match disputati prima di questo, il computo totale si va poi a dividere in una singola vittoria da parte della squadra di Castellammare, due pareggi e tre vittorie per il Cittadella, che seppur di poco vince questa rivalità fino a questo punto almeno.

Nell’ultimo match disputato nel 2020, abbiamo alla vittoria del Cittadella per 3-0, senza vie di scampo per i campani che in quell’occasione giocarono fuori casa, vedremo se si riprenderà da un risultato simile, per scoprirlo vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché nel prossimo aggiornamento vedremo insieme le statistiche della diretta di Cittadella Juve Stabia. Non cambiate pagina! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CITTADELLA JUVE STABIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Cittadella Juve Stabia sarà come di consueto garantita dalla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2025 che si sta attualmente disputando. La sfida sarà dunque visibile via streaming su smart phone, tablet, console e smart tv, oppure dal sito ufficiale sul browser del pc, attraverso l’applicazione dedicata.

CITTADELLA JUVE STABIA, NIENTE E’ DECISO CON QUESTA CLASSIFICA

La diretta Cittadella Juve Stabia è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella come partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Il diciannovesimo posto occupato a 12 punti potrebbe far pensare che i veneti siano già condannati alla retrocessione in Serie C ma la classifica racconta qualcosa di ben diverso dato che i granata distano solamente tre lunghezze dal Cosenza che guida un gruppo di tre squadre tutte appaiate infatti a quota 15 punti.

Sebbene venga da due sconfitte consecutive, il Citta non vuole certo ricoprire il ruolo di vittima sacrificale per le Vespe. I campani detengono la nona posizione con 18 punti al pari di Brescia e Palermo che conducono grazie ad una miglior differenza reti. Reduci dal pareggio maturato proprio contro le Rondinelle, i gialloblu vorrebbero ritrovare il successo così da poter ottenere un posto in zona playoff e continuare a sognare la promozione nel massimo campionato, oltre ovviamente a tenere a bada le inseguitrici che sono invece pronte a scalzarli al primo momento utile.

CITTADELLA JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Cittadella Juve Stabia, cerchiamo adesso di intuire quali sono le scelte compiute dagli allenatori delle due squadre in relazione alle probabili formazioni e dunque gli schieramenti iniziali. Per mister Dal Canto si profila un 3-5-2 con Kastrati in porta, Angeli, Pandolfi ed Amatucci in difesa Tronchin, Rabbi, Branca, Carissoni e Masciangelo a centrocampo, Piccinini e Cecchetto in attacco.

Anche il tecnico Pagliuca dovrebbe optare per uno speculare 3-5-2 per i suoi calciatori dall’inizio affidandosi a Thiam tra i pali con Bellich, Varnier e Folino in difesa davanti a lui, Floriani Mussolini, Leone, Maistro, Pierobon e Mosti sulla linea mediana, corsie comprese, mentre Adorante e Candellone si divideranno i compiti nel reparto avanzato.

CITTADELLA JUVE STABIA, LE QUOTE

Infine, proviamo a capire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Cittadella Juve Stabia tramite l’analisi delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in occasione di questo match valido per il quindicesimo turno del campionato cadetto. Stando a Snai, così anche come per Lottomatica, Goldbet e Betflag, nonostante il posizionamento in classifica sono i veneti a partire da favoriti dando l’1 a 2.45. Gli ospiti avrebbero invece le stesse chances di vittoria rispetto a quelle di ottenere un pareggio da questo match visto che l’1 e l’x sono appunto fissati a 3.00.