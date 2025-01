Calciomercato Como News: ufficializzati Alex Valle e Jonathan Ikoné

Il calciomercato Como continua a battere colpi in questa sessione invernale, dopo i numerosi già ufficializzati la squadra allenata da Cesc Fabregas ha comunicato di aver concluso le trattative e il tesseramento di due nuovi giocatori seguiti da tempo, il primo è Alex Valle, terzino spagnolo classe 2003 che arriva in prestito dal Barcellona che ha interrotto anticipatamente il suo anno in Scozia al Celtic. Nella rosa dei lariani va a prendere il posto di sostituto o di alternativa ad Alberto Moreno la cui età lo porta a soffrire di diversi infortuni, il ragazzo è stato sicuramente convinto dal progetto ma anche dalle parole del tecnico spagnolo che vuole puntare su di lui per raggiungere la salvezza.

Altro colpo del calciomercato Como in questa finestra di mercato ufficializzato nelle ultime ore è quello di Jonathan Ikoné, l’esterno ventiseienne francese arriva in prestito dalla Fiorentina e va ad allargare una già ben rifornita batteria di esterni che vede il nuovo acquisto Assane Diao ma anche i fedelissimi della prima parte di stagione Alieu Fadera e Gabriel Strefezza. I viola avevano bisogno di cedere Ikoné perché ormai fuori dal progetto e per fare spazio a nuovi acquisti e il Como ha sfruttato l’occasione per prendere un calciatore che se in fiducia ha dimostrato di poter essere di livello internazionale.

Calciomercato Como News: Marc Pubill e Joao Mario le opzioni a destra

Il calciomercato Como è poi alla disperata ricerca di un giocatore che vada a riempire il vuoto presente nella rosa nella posizione di terzino destro, ora occupata solo da Ignace Van der Brempt che per altro sarà fuori per qualche settimana per un infortunio, i nomi che sono stati vagliati sono tre ma solo due sono quelli che effettivamente potrebbero arrivare senza troppe difficoltà. Il primo nome è quello di Joao Mario, terzino destro portoghese classe 2000 di proprietà del Porto dal valore di circa 15 milioni e che in questa stagione ha trovato posto ma in maniera altalenante e senza convincere troppo i due allenatori dei dragoes.

Il secondo profilo individuato dal calciomercato Como è quello di Marc Pubill, terzino destro spagnolo nato nel 2003 di proprietà dell’Almeria e campione olimpico uscente con la sua nazionale, quest’anno ha giocato 23 partite trovando anche un assist ed è uno dei punti di riferimento del cammino della sua squadra verso il ritorno nella massima serie. La valutazione che fa l’Almeria è di circa 5 milioni per niente limitante per il Como e l’ammirazione per un campione come Cesc Fabregas potrebbe convincere anche Pubill ad unirsi insieme a tanti altri suoi connazionali per aiutare a dar vita al progetto Como.