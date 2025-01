CALCIOMERCATO FIORENTINA, È FATTA PER PABLO MARÌ

Il calciomercato Fiorentina sta prendendo forma con Pradé che ha chiuso un altro acquisto convincendo il Monza a cedere l’ex difensore dell’Arsenal Pablo Marì che riabbraccerà Palladino dopo l’esperienza condivisa in Brianza.

I viola stanno per chiudere una trattativa che stava andando avanti da settimane e regalerà un altro difensore di esperienza a Palladino che, così, potrà anche lavorare stabilmente sulla difesa a tre. Il difensore spagnolo sarebbe andato in scadenza a giugno ma, nonostante ciò, il calciomercato Fiorentina ha deciso di anticipare la trattativa pagando un cifra bassa per liberare il calciatore già a gennaio facendo anche leva sulla volontà di Marì. Secondo MonzaNews, il club brianzolo avrebbe ultimato i dettagli per la cessione e l’ufficialità è attesa già nelle prossime ore con la Fiorentina che non concederà alcuna contropartita tecnica alla squadra attualmente allenata da Bocchetti.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, FASE DI STALLO NELLA TRATTATIVA PER MAN

Ancora lunga, invece, la trattativa con il Parma per Dennis Man con il calciomercato Fiorentina che sta cercando un nuovo esterno d’attacco e vorrebbe prendere proprio il rumeno dopo un’inizio campionato ricco di alti e bassi. La richiesta degli emiliani è di 15 milioni di euro ma i viola non vorrebbero spingersi fino a quella cifra e sono riuscito a spingersi, per adesso, fino a 10 milioni di euro. Man, inoltre, è uscito malconcio dalla sfida contro il Milan nell’ultima giornata e questo potrebbe complicare ulteriormente una trattativa già difficile dove entrambe le società sono ancora ferme sulle loro posizioni.

Per chiudere questo colpo, il calciomercato Fiorentina dovrebbe avvicinarsi alle richieste del Parma trovando una soluzione che potrebbe includere ricchi bonus in favore dei crociati per assicurarsi le prestazioni di un calciatore che sta aspettando solo l’intesa tra i due club per cambiare squadra.