CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Ecco Piatek come vice Vlahovic, ora Kokorin può partire

In questa sessione di calciomercato la Fiorentina sta valutando come sistemare il proprio organico così da garantire a mister Italiano una rosa competitiva in vista della seconda parte della stagione. Uno dei ruoli in cui i viola avevano bisogno di migliorarsi era certamente l’attacco, dove sembrava necessario trovare un nuovo centravanti da alternare al titolarissimo Dusan Vlahovic, comunque sempre al centro dei rumors visto l’interesse espresso da Tottenham ed Arsenal nelle scorse settimane.

VLAHOVIC ALL'ARSENAL?/ Calciomercato, il dg.Barone: "Deve dire quello che vuole fare"

I toscani si sono quindi aggiudicati il polacco Krzysztof Piątek, già passato in Serie A con le maglie di Genoa e Milan. Il ventiseienne polacco è sbarcato ieri in quel di Firenze dove ha fatto sapere di essere contento della sua nuova avventura. L’attaccante arriva dall’Hertha Berlino con la formula del prestito con eventuale diritto di riscatto intorno ai 15 milioni. Il suo acquisto apre ora all’addio di un altro giocatore in quel reparto.

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Joao Pedro, Martinez e Mayoral: chi sarà il vice Vlahovic?

CALCIOMERCATO FIORENTIN: PIATEK ARRIVATO IN TOSCANA

Il calciomercato di gennaio può essere utile alle varie squadre per trovare una nuova sistemazione a quei calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società o che comunque vorrebbero avere maggior minutaggio in campo, Fiorentina compresa. In questo senso i gigliati starebbero lavorando per lasciare partire il russo Aleksandr Kokorin, in grande spolvero nella partitella disputata ieri al Franchi non avendo potuto giocare contro l’Udinese a causa dell’emergenza Covid. Stando ai rumors per il russo si profila al momento solo un possibile ritorno in patria al Khimki sebbene l’ingaggio elevato rappresenti un ostacolo per i suoi connazionali.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina/ Vlahovic: "Voglio i Viola in Europa, rinnovo? Mai dire mai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA