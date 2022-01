CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Fazio avvistato a Firenze, piace il baby Stalmach

La Fiorentina è la squadra che si è sin qui mossa meglio in questa sessione di calciomercato invernale regalando al tecnico Vincenzo Italiano due elementi importanti per affrontare il prosieguo della stagione ad alti livelli. I viola non hanno nemmeno perso elementi importanti del proprio organico ed i dirigenti hanno fatto sapere qualche giorno fa che il mercato in entrata è chiuso ma le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Come riportato da Calciomercato.com, nella serata di ieri il difensore Federico Fazio è stato avvistato in un ristorante a Firenze dove ha scattato qualche foto con lo staff. L’argentino è in scadenza di contratto a giugno con la Roma dove viene ritenuto un esubero ormai da diverso tempo e, dopo le tante offerte respinte, avrebbe intentato causa nei confronti della società, colpevole di averlo messo fuori squadra senza dargli la possibilità di dimostrare il suo valore in campo. L’avvistamento di Fazio potrebbe essere anche solo una coincidenza ma non è da escludere un contatto con i viola per rinforzare il reparto arretrato fino all’estate.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe non portare quindi ulteriori novità al Franchi da qui alla fine di gennaio ma i dirigenti stanno già pensando anche al futuro. Secondo quanto rivelato dal portale polacco Interia Sport infatti, i toscani starebbero monitorando con grande interesse il sedicenne Dariusz Stalmach, giocatore in forze al Gornik Zabrze. Nel 2021 Stalmach ha esordito nel campionato polacco quando era ancora quindicenne e su di lui si segnala l’interesse pure dell’Inter e della Roma.

