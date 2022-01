CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Galatasaray interessato a Pulgar e Amrabat può restare

CALCIOMERCATO FIORENTINA: PULGAR IN PARTENZA

La Fiorentina è stata una delle società che si è mossa di più in questa finestra di calciomercato invernale che sta per concludersi in questo freddo lunedì di gennaio. I dirigenti viola all’inizio della sessione di trattative hanno acquistato il promettente ventitreenne Ikoné dal Lille ed hanno riportato in Serie A Piatek dall’Hertha Berlino ma nei giorni scorsi hanno anche ceduto Dusan Vlahovic alla Juventus per ben 75 milioni di euro.

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Alvarez ed Origi per l'attacco del dopo Vlahovic

Un altro calciatore che ha salutato i gigliati è Benassi, passato in prestito all’Empoli per trovare maggior spazio per giocare, e per diverso tempo sembrava potesse partire pure Sofyan Amrabat, accostato prima al Torino e poi al Tottenham. Tuttavia, i londinesi degli ex juventini Paratici e Conte hanno poi preferito trattare con la Vecchia Signora per l’acquisto di Rodrigo Bentancur forzando Amrabat a restare a Firenze non avendo più proposte concrete da poter accettare.

Alvarez alla Fiorentina?/ Calciomercato, trattativa ben avviata con il Penarol

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

In quest’ultima parte del calciomercato di gennaio la Fiorentina potrebbe ancora effettuare una cessione. Il calciatore candidato a salutare la Toscana pare essere Erick Pulgar, finito nel mirino del Galatasaray. Il ventottenne cileno, che piace anche all’Olympique Marsiglia, ha il contratto in scadenza con i viola nel giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, ma secondo i rumors starebbe per accettare il prestito in Turchia.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Ufficiale Arthur Cabral, avrà lo stesso numero di Vlahovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA