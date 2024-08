CALCIOMERCATO FIORENTINA, MAROTTA SUPERA TUTTI E PROVA A CHIUDERE PER GUDMUNDSSON ALL’INTER

Sono giorni di riflessioni nel calciomercato Fiorentina che ha sul piatto una possibile rivoluzione della rosa che potrebbe avere inizio proprio con la cessione del numero 10 argentino Nico Gonzalez che è stato corteggiato e sedotto dalla Juventus. Nelle ultime ore, però, tutto si è fermato per via dell’Inter e di Marotta che sono entrati in gamba tesa nella trattativa per Albert Gudmundsson del Genoa e potrebbero chiudere a breve l’acquisto dell’islandese facendo saltare i piani della Fiorentina che lo aveva individuato come profilo perfetto per la trequarti.

Le prossime ore saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro di Albert Gudmundsson e, di conseguenza, anche il futuro del calciomercato Fiorentina che attende con ansia la risoluzione della vicenda legata al suo Nico Gonzalez.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, NICO GONZALEZ VICISSIMO ALLA JUVENTUS MA COMMISSO BLOCCA TUTTO

In tutte queste difficoltà, non sembra essere chiara la posizione presa dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso che avrebbe dato l’ordine di non vendere Nico Gonzalez nonostante gli avanzati contatti tra l’argentino e la Juventus. L’idea di Commisso è quella di tenere il suo numero 10 anche se sembra che la volontà di Nico Gonzalez sia quella di cambiare squadra e cercare una nuova avventura dopo ottime stagione giocate a Firenze.

Tutto rimane appeso ad un filo e, mai come adesso, il calciomercato della Serie A potrebbe essere influenzato da una solo operazione in grado di generare un effetto a catena tale da far muovere tutte le squadre alla ricerca di un calciatore offensivo. Il calciomercato Fiorentina rimane ad osservare la situazione forte del fatto che Nico Gonzalez si stia allenando in vista della prossima stagione e sta accelerando la sua preparazione per entrare quanto prima possibile nel gruppo gestito da Raffaele Palladino.