CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, NICO GONZALEZ VERSO L’ADDIO

Uno dei tormentoni di calciomercato delle ultime sessioni sembra essere giunto alla sua conclusione con l’imminente partenza di Nico Gonzalez dalla Fiorentina. L’argentino, da tempo molto chiacchierato in orbita mercato, dopo le voci che lo vedevano all’estero, magari in Premier League, sembra essere ormai ad un passo dal trasferimento alla Juventus. Secondo quanto rivelato da La Nazione, i bianconeri ed i viola avrebbero infatti trovato l’intesa per concludere l’operazione.

Il sudamericano dovrebbe dunque andare a giocare in quel di Torino per 30 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto a giugno del 2025, ovvero al termine della stagione sta iniziando ufficialmente in questi giorni. L’addio del ventiseienne, che era finito anche nel mirino del Besiktas, dovrebbe aprire così all’arrivo di Albert Gudmundsson dal Genoa. In viola dal 2021, Nicolas Gonzalez ha collezionato 38 reti in 125 presenze con la maglia della Fiorentina.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LE PAROLE DI PALLADINO SU AMRABAT

Detto dell’imminente addio di Nico Gonzalez, c’è invece un altro calciatore che la Fiorentina non vorrebbe perdere in questi giorni di calciomercato estivo, almeno a sentire il suo allenatore. Come riportato da Firenzeviola.it, l’allenatore Raffaele Palladino ha parlato di mercato a margine dell’amichevole pareggiata con il Friburgo spiegando quanto desidererebbe puntare ancora a lungo su Sofyan Amrabat: “Con lui è nato un grande rapporto perché non lo conoscevo come uomo. Ho conosciuto un grande uomo e mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato perciò l’ho buttato in campo ed ha fatto una buona prova. Vedremo quello che succederà ma io sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo tutto l’anno.”

Riguardo all’arrivo di De Gea in porta ha invece aggiunto: “La sua carriera parla per lui, ha caratura internazionale. Ci porta esperienza anche nello spogliatoio, si è messo a disposizione e da lunedì inizieremo a lavorarci anche se è stato fermo per oltre un anno e servirà tempo per rimettersi in forma.”