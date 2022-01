CALCIOMERCATO FIORENTINA/ In tre per sostituire Vlahovic: Scamacca, Milik o Schick

CALCIOMERCATO FIORENTINA: IL SOSTITUTO DI VLAHOVIC

In casa Fiorentina continua a tenere banco il tormentone di calciomercato relativo al possibile trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il calciatore serbo, secondo i rumors, vorrebbe solo i bianconeri e starebbe respingendo le eventuali proposte provenienti da altri campionato come la Premier League, dove piace molto all’Arsenal. I toscani hanno fatto sapere di non aver ancora ricevuto offerte ufficiali per il suo attaccante ma di essere pronti a lasciarlo andare se riusciranno ad ottenere non meno di 70 milioni di euro.

Ricordiamo che Vlahovic è sotto contratto con la Fiorentina fino al giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, ed in estate potrebbe scattare un’asta di mercato che potrebbe anche non fruttare la somma sperata per i viola. Secondo quanto riportato da La Nazione, i dirigenti della società gigliata starebbero valutando due profili in particolare: Arkadiusz Milik dell’Olympique Marsiglia e Gianluca Scamacca del Sassuolo.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

La Fiorentina sta pensando quindi alle mosse di calciomercato per il prossimo futuro. Il polacco Milik è in rotta con il Marsiglia da cui viene dato in uscita da almeno un paio di settimane ma per Scamacca si registra la forte concorrenza sia dell’Inter che della stessa Juventus. Come spiegato da fiorentinanews.com, i viola potrebbero anche sorprendere tutti con un altro nome, quello di Patrik Schick del Bayer Leverkusen. Sotto contratto con le Aspirine fino al giugno del 2025, Schick sta facendo bene in Germania dopo la parentesi poco fortunata vissuta con la Roma.

