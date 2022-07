CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Attesa per Mandragora, anche Praet nel mirino

Calciomercato Fiorentina news, Mandragora in arrivo domani

La finestra di calciomercato estivo è finalmente iniziata in maniera ufficiale ed anche in casa Fiorentina si lavora da tempo al fine di garantire un organico competitivo a mister Italiano per la prossima stagione, all’inizio della quale i viola avranno anche la possibilità di entrare in Conference League passando dagli spareggi. Uno dei reparti in cui i toscani sembrano aver maggiormente intenzione di mettere mano è il centrocampo dove sembra essere ormai ad un passo l’arrivo di Rolando Mandragora.

DIRETTA/ Milan Fiorentina U15 (risultato finale 1-0) video tv: rossoneri campioni!

Proveniente dall’Udinese, secondo quanto rivelato dal Corriere Fiorentino nella giornata di domani il venticinquenne nato a Scampia dovrebbe effettuare le visite mediche di rito con la Fiorentina che verserà nelle casse della Juventus, proprietaria del suo cartellino, dopo le avventure vissute con Crotone, Udinese e Torino, ben 8,5 milioni di euro a cui si aggiungerà un bonus di 500 mila euro che scatterà in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Diretta/ Bologna Fiorentina U18 (risultato finale 2-0): rossoblù a un passo dal sogno

Calciomercato Fiorentina news, Praet più che Joao Pedro

Sempre guardando al centrocampo, sebbene spostandosi anche sulla trequarti, la Fiorentina sta puntando un altro profilo interessante per la propria campagna di calciomercato. Stando alle indiscrezioni provenienti da La Stampa infatti, i gigliati starebbero monitorando la situazione di Dennis Praet, ventottenne di proprietà del Torino ed attualmente in prestito al Leicester City. Il nome di Praet sarebbe molto caldo stando ai rumors, certamente più di quanto non lo siano altri obiettivi dei viola.

Chi potrebbe non approdare in Toscana è infatti Joao Pedro, per il quale il Cagliari non ha intenzione di abbassare la richiesta di dieci milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire in maniera definitiva.

Calciomercato Fiorentina news/ L'obiettivo è Dodò, piace Djuric in attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA