DIRETTA FIORENTINA BOLTON: LA VIOLA IN INGHILTERRA!

Tornano in campo i viola nella diretta Fiorentina Bolton: la partita amichevole si gioca alle ore 20:30 (italiane) di venerdì 26 luglio e rappresenta la prima di tre partite che formeranno una tournée inglese per la Fiorentina, che sarà di stanza a Bolton e dunque, dopo gli impegni già effettuati in Italia, affronterà questo tour de force per lavorare ancor più alacremente verso l’inizio di stagione, che come abbiamo già detto nei giorni scorsi arriverà presto visto che, per il terzo anno consecutivo, i gigliati dovranno onorare i turni preliminari di Conference League nel tentativo di fare un altro bel percorso europeo come nelle passate stagioni.

Il Bolton è un avversario anche storico, se vogliamo dirla così: la partita si giocherà nel suo Macron Stadium, la società inglese manca alla Premier League da oltre dieci anni e dopo la retrocessione nel Championships ha vissuto stagioni difficili tanto da retrocedere addirittura in League One (terza divisione), dunque c’è tanta voglia di tornare nel calcio che conta e questa amichevole sarà molto importante anche per i Wanderers. Aspettiamo allora che la diretta di Fiorentina Bolton prenda il via, nel frattempo come al solito facciamo qualche considerazione sulle scelte operate da parte di Raffaele Palladino, leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA FIORENTINA BOLTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potrebbe non essere disponibile una diretta tv Fiorentina Bolton: la società viola infatti ha comunicato l’elenco delle partite amichevoli che saranno mandate in onda da DAZN, che propone ovviamente una visione in diretta streaming video a tutti i suoi abbonati, ma quella di stasera non ne fa parte e dunque regna ancora l’incertezza su una possibile trasmissione. In ogni caso saranno liberamente consultabili gli account ufficiali che la stessa Fiorentina mette a disposizione sui social network, in particolare per le informazioni utili sul match potrete visitare le pagine di Facebook e X, vale a dire il vecchio Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLTON

Palladino ha diramato l’elenco dei convocati per la tournée inglese attraverso i quali possiamo provare a ipotizzare la formazione per la diretta Fiorentina Bolton. In porta andrebbe Pietro Terracciano, poi davanti a lui schieriamo i viola con un 3-4-2-1 nel quale i tre difensori centrali potrebbero essere il nuovo arrivato Pongracic, Luca Ranieri ed eventualmente Kayode che può sicuramente adattarsi ad agire in quella zona di campo come braccetto, altrimenti spazio a un giovane. Sulle corsie laterali ecco allora che Ikoné potrebbe iniziare a destra per un assetto offensivo su questa fascia, dall’altra parte ovviamente meno spinta teorica con uno tra Biraghi e Parisi.

A fare da filtro in mezzo al campo potremmo vedere, nell’amichevole di oggi contro il Bolton, Mandragora in compagnia di Amatucci, Infantino o Alessandro Bianco. Ad agire sulla trequarti ecco invece Barak, rientrato dagli Europei, e Riccardo Sottil; Kouamé e Kean si alternano nel ruolo di prima puntaricordando che non è stato convocato Nzola, come alternativa nel reparto offensivo c’è anche Josip Brekalo e attenzione al modulo, che a partita in corso potrebbe anche diventare un 3-4-3 con tridente puro là davanti.