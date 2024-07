PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLTON: PALLADINO ALL’ESAME DI INGLESE!

Inizia una stuzzicante una tournée inglese per i viola oggi, venerdì 26 luglio 2024, quindi adesso possiamo scoprire le probabili formazioni Fiorentina Bolton verso la partita amichevole di stasera. Qualche test c’è già stato in Italia, come la partita contro la Reggiana, adesso il nuovo allenatore Raffaele Palladino cerca pure delle risposte internazionali circa la sua Fiorentina. Il Bolton in verità è lontano dai fasti del suo migliore passato, ma giocare su un campo di Serie B inglese comunque è impegno mai da sottovalutare, specie a luglio.

Da notare che la Fiorentina poi tornerà in campo già domani e in totale per tre volte in questo tour oltre Manica sulla strada dei turni preliminari di Conference League, che per il terzo anno consecutivo sarà il palcoscenico europeo dei viola che proveranno di nuovo ad arrivare fino in fondo, come nelle due passate stagioni, pur con le amarezze per la doppia finale persa. Adesso però finalmente è giunto il momento di esaminare davvero tutte le notizie sulle probabili formazioni Fiorentina Bolton.

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

Tuttavia, prima di esaminare davvero le probabili formazioni di Fiorentina Bolton, diamo uno sguardo alle quote per il pronostico secondo l’agenzia Snai. Ricordiamo che si gioca in Inghilterra, quindi i viola sono ospiti, ma comunque favoriti perché il segno 2 è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 4,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Bolton stasera.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLTON

ECCO LE SCELTE DI PALLADINO

Raffaele Palladino cosa sceglierà per le probabili formazioni Fiorentina Bolton? In porta andrà Terracciano, davanti a lui potremmo vedere una difesa a tre secondo il modulo 3-4-2-1: in questo caso i difensori titolari potrebbero essere il nuovo arrivato Pongracic, Ranieri e Kayode. Naturalmente ciò implicherebbe anche la presenza dei due esterni sulla linea di centrocampo e possiamo ipotizzare un giocatore più offensivo e uno con compiti più difensivi, ad esempio Ikoné a destra e Biraghi favorito su Parisi a sinistra.

Il centrocampo della Fiorentina sarà poi ovviamente completato dalla coppia centrale con Mandragora e uno tra Amatucci, Infantino e Bianco, con quest’ultimo che dovrebbe essere favorito. Sulla trequarti possiamo invece ipotizzare come titolari Barak, rientrato dagli Europei, e Brekalo, con Sottil che dovrebbe invece partire dalla panchina; Kouamé e Kean sono invece i nomi come prima punta, con l’ex juventino che sembra essere favorito.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BOLTON: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Pongracic, Ranieri, Kayode; Ikoné, Mandragora, Bianco, Biraghi; Brekalo, Barak; Kean. All. Palladino.