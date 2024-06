Calciomercato Fiorentina News/ Avanti tutta per Moise Kean: 12 milioni alla Juventus (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, KEAN VICINISSIMO: C’È L’ACCORDO CON LA JUVENTUS

Il calciomercato Fiorentina si sta ufficialmente per aprire. Archiviata la questione allenatore sostituendo Vincenzo Italiano, direzione Bologna, con Raffaele Palladino dal Monza, ora la Viola approfondirà il discorso relativo al campo. Il primo acquisto sarà una punta, ruolo delicatissimo in particolar modo in quel di Firenze.

La grande pecca della Fiorentina di Italiano, oltre al trofeo sfuggito più volte sul più bello, è stata quella di non finalizzare l’enorme mole di gioco creata. La maggior colpa col senno di poi è da additare ai centravanti: troppo bassi i numeri dei vari Beltran, Nzola, Belotti e compagnia, mai decisivi ma soprattutto lontani dal significato della parola costanza.

Ora la Fiorentina farà un investimento di calciomercato importante acquistando Moise Kean dalla Juventus. La trattativa è in fase avanzata, il giocatore è entusiasta di sposare il progetto Viola e la società è disposta a versare nelle casse bianconera una cifra intorno ai 12 milioni di euro. L’ex Verona avrà dunque la possibilità di mostrare le proprie qualità lontano da Torino.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, LE ALTERNATIVE DALLA SERIE A

Come in ogni calciomercato che si rispetti, anche quello della Fiorentina è diviso tra priorità e alternative. Se Kean è ad un passo dal passaggio in Viola, i toscani hanno comunque una buona lista di possibili sostituti nel caso non dovesse andare in porto l’affare o magari se l’intenzione è quella di avere un’altra punta titolare.

I nomi di calciomercato su cui la Fiorentina lavorano sono i soliti da tempo ovvero Lorenzo Lucca da una parte e Mateo Retegui dall’altra. Fa strano dirlo, ma in questo caso le alternative sono meno probabili della priorità (Kean). Infatti l’Udinese, dopo aver fiutato il colpo in passato e ufficializzato il riscatto da poco, non vuole privarsi facilmente di Lucca.

Discorso diverso, ma di base molto simile per il Genoa con Retegui. L’attaccante della Nazionale italiana è nel mirino della Fiorentina sebbene il Grifone non abbia mai aperto alla cessione, anzi, considerando l’addio molto quotato di Gudmundsson è probabile che il Genoa punti ancora di più a trattenere l’ex Tigre.

